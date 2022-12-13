Bursa Orhangazi'de gazeteci-yazar Değirmen'den 'Milli Mücadele' dersi

Bursa'da Orhangazi Koç İlkokulu tarafından hazırlanan “Milli Mücadele Kahramanları” programına davet edilen Gazeteci-Yazar ve 3. Göz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Muharrem Değirmen, Orhangazi Milli Mücadele Kahramanları ile ilgili bilgiler aktardı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Okul Müdürü Fatih Sarıkaya’nın milli ve manevi değerlere büyük önem verdiği Koç İlkokulu'nda öğrenciler milli mücadele ruhu ile eğitimlerini sürdürüyor.

Orhangazili, 8 istiklal Madalyası sahibi Kurtuluş kahramanımızın olduğunu ve bunların bilinen ikiş isminin Derviş Bey ve Refik Atay olduğunu vurgulayan Muharrem Değirmen, İstiklal Şehitliği ile ilgili yaptığı konuşmada sunumuna İstiklal Savaşı Şehitliği tanıtımı ile başladı. Değirmen, milli mücadele sürecinde Orhangazi’nin büyük mücadele örneği gösterdiğinin altını çizdi.

Kurtuluş Savaşı'nda büyük katliamlara maruz kalan Orhangazi’nin kahraman mücadelesini yazmak şahsıma onurların en büyüğünü verdiğini ifade eden Değirmen, "Milli Mücadele’nin en acı katliamlarının yaşandığı Orhangazi’de olanları araştırıp kaleme almak gerçekten zordu. Yapılan katliamları ve çekilen acıları gördükçe yaşadığımız toprakların ne denli önemli olduğunu ve 15 Temmuz gibi alçak bir kalkışmayı yapanların emellerini daha iyi anlayabiliyoruz” diye konuştu.

TİMSAL KARABEKİR’DEN VİDEOLU MESAJ SÜPRİZİ

Program sorunda ise öğrencileri ve öğretmenleri büyük bir sürpriz karşıladı.

Milli Mücadele Kahramanımızın kızı Timsal Karabekir, Gazeteci-Yazar Muharrem Değirmen’e böyle bir programa vesile olduğu için teşekkür ederken Koç İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine yolladığı video mesajında tebriklerini iletti.