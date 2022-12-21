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Bursa Orhangazi'de Fırat Kalkanı şehidi Albayrak anıldı

YAŞAM 21.12.2022, 18:27
Bursa Orhangazi'de Fırat Kalkanı şehidi Albayrak anıldı

6 yıl önce 21 Aralık tarihinde Suriye’nin El Bab kentinde 16 asker ile birlikte şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak için önce Bursa Orhangazi Şehitliği'ndeki mezarı başında anma programı, ardından da adını taşıdığı ilkokulda tarihçi gazeteci-yazar Muharrem Değirmen tarafından verilen konferanla anıldı.BURSA (İGFA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Özel Kuvvetler'de görevli Piyade Binbaşı Bülent Albayrak, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde adının verildiği okulda anıldı.

Orhangazi Şehit Bülent Albayrak İlkokulu'ndaki programa başta şehidin babası Hasan Albayrak olmak üzere, Orhangazi Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yusuf Solak ve şehit aileleri, Kıbrıs Muharip Gazileri, Okul Aile Birliği Başkanı İlknur Demirel, veliler ve öğrenciler katıldı.

Gazeteci yazar Muharrem Değirmen, tarafından verilen konferansta özellikle Şehit Bülent Albayrak’ın cesareti ve kahramanlığına vurgu yapıldı.

Bülent Albayrak ve 17 kahramanın şehit düştüğü Fırat Kalkanı ile ilgili bilgi veren Değirmen; “Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkânı Harekâtını başlatmıştır. Fırat Kalkanı, sadece askeri bir harekât değildir. Her yönüyle, millete ait bir var oluş hamlesidir. Coğrafyanın dizayn edilmeye çalışıldığı, Türkiye’nin de bu dizayna dahil edildiği bir süreçte, Türk milletine özgü tam gayret atılımıdır” diye konuştu.

Değirmen, Mehmetçik Fırat Kalkanı’nda sadece DEAŞ’ın ya da YPG-PKK’nın teröristleriyle mücadele etmediğini vurgulayarak, 21 Aralık 2016 tarihinin Fırat Kalkanı harekatının en acı ve en acı onur günü olduğunu ifade etti.

BABA ALBAYRAK’TAN TEŞEKKÜR

Düzenlenen programa katılan ve zaman zaman duygulu anlar yaşayan Şehit Bülent Albayrak’ın babası Hasan Albayrak, böyle bir program düzenlenip öğrencilerimize şehitlerimizin anlatılmasının önemine dikkati çekerek, programa katkı veren herkese teşekkür etti.

Programda tüm şehitlerimizin isimleri teker teker okunarak öğrenciler sıra ile “buradayız” demeleri şehit ailelerine duygulu anlar yaşattı.

Okul öğrencilerinde Zarife Demirel okuduğu şehit şiiri ile minnet duygularını dile getirdi.

Düzenlenen program plaket takdimi ve topu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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