Bursa Orhangazi'de 'Ana Kucağı' yeni yerinde

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin okul öncesi eğitimde marka haline gelen Ana Kucaklarının ilkleri arasında yer alan Orhangazi Ana Kucağı, yeni yerine taşındı.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında 6 merkezle başlattığı Ana Kucakları, bugün adeta dev bir eğitim kurumuna dönüştü.

Halen 180’i aşkın öğretmen ve yaklaşık 2 bin öğrenci eğitimlerin devam ettiği 21 Ana Kucağına sürekli yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut merkezleri de ihtiyaçlar doğrultusunda yeniliyor.

Ana Kucaklarının açılan ilk merkezlerinden olan 3 sınıflı Orhangazi Ana Kucağı da 8 sınıflı yeni binasına taşındı. Talepler doğrultusunda daha ferah bir mekana taşınan Ana Kucağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Bursa Milletvekili Zafer Işık ve Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı’nın da katıldığı törenle eğitime açıldı.

Ana Kucaklarının tüm şehri sarmaya devam ettiğini ve dönem sonuna kadar sayıyı 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi’deki 3 sınıflı merkezin talepleri karşılamakta zorlandığını bu nedenle ilçeye 8 sınıflı modern bir Ana Kucağı kazandırdıklarını söyledi.

Oyun çağındaki 4-6 yaş arasındaki çocuklara vatan, millet ve bayrak sevgisini öğretmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bizim özellikle geleceğimiz olan yavrularımıza yaptığımız bu yatırım bizim için çok kıymetli ve değerli. Geleceğin teminatı olan çocuklarımıza Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir destek vermekten dolayı son derece mutluyuz, bahtiyarız” dedi.

Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı da hizmet etmek adına, hizmet noktasında yapılan her işin, atılan her adımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bursa Milletvekili Zafer Işık da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, AK Parti İl Başkanlığının rehberliğinde, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla Bursa genelinde çalışmaya gayret ettiklerini belirterek, yenilenen Ana Kucağının Orhangazi’ye hayırlı olmasını diledi.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da hem Ana Kucağı hem de ilçeye kazandırılan diğer hizmetler nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Kurdele keserek, yenilenen binayı hizmete açan Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, daha sonra sınıfları gezip, minik öğrencilerle sohbet etti.