Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nden 'Süleyman Çelebi' sergisi

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinlikleri kapsamında Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 60 eserin yer aldığı Süleyman Çelebi Sergisi törenle açıldı.BURSA (İGFA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Bursa, '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak ilan edilirken; UNESCO ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da 2022 yılı "Süleyman Çelebi Yılı" olarak ilan edilmişti.

Bu kapsamda Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından o döneme ait sanatsal tasarım ve çalışmaları içeren eserlerden oluşan "2022 Yılı Süleyman Çelebi Sergisi" düzenlendi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2022 Yılı Süleyman Çelebi Sergisinde yer alan ve Süleyman Çelebi'nin yaşamış olduğu döneme ait devlet erkânı ve sosyal yaşamı yansıtan halk giyisilerinden oluşan koleksiyondaki kumaşlar, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Dokuma Atölyesinde dokunup tasarlandı.

Sergide ayrıca hat, tezhip, minyatür ve ebru sanatının yansıtıldığı tablolar, döneme ait figürlerden oluşan deri panolar, kalem işi tablolar, tuval boyamalar, çınar yaprağı, el yapımı kâğıt üzerine boyama çalışmaları, ahşap rölyef çalışmaları, değişik objeler, dönemin kültürel mirasını yansıtan eserlerin çalışıldığı ürünler yer alıyor. 2022 Yılı Süleyman Çelebi Sergisi'nde toplam 60 adet eser sergileniyor.

Sergi 12-17 Ekim 2022 tarihleri arasında Muradiye Kuran El Yazmaları Müzesinde; 17-30 Ekim 2022 tarihleri arasında ise Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyarete açık olacağı bildirildi.