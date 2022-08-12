Bursa'nın lezzetleri Macaristan'da tanıtıldı

Yaklaşık 300 bin davetlinin katıldığı, 27 Türk boyunu bir araya getiren, Hun-Türk kardeşliğini simgeleyen kurultayda, Bursa Gastronomi Turizmi Derneği (Bursa GTD), Bursa’nın Coğrafi İşaretli lezzetlerini tüm dünyaya tanıttı.BURSA (İGFA) - Macaristan’ın Bugac kasabasında yapılacak olan, Büyük Turan Kurultayı’nda, Bursa Gastronomi Turizmi Derneği (Bursa GTD), Bursa’nın coğrafi işaretli lezzet ürünlerini tanıtmaya hazırlandı.

Budapeşte’de bulunan Yunus Emre Enstitüsünde gerçekleşen lansmana Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ, Bursa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Yüksel AKTAŞ Türk-Soyu Genel Sekreteri Sultan YAREV, Türk Devletleri Teşkilatı Başkanı Baghdad AMREYEV, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Gülşen Karanis EKŞİOĞLU ve Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış YALÇIN katılım sağladı. Bursa yerel lezzetlerini, ipek böceğini, el sanatlarını ve coşkulu halk danslarıyla Bursa Kültür ve Sanat Vakfı, Macaristan’da bulunan yerli ve yabancı turistlere Bursa kültürünü tanıttı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2022 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’dan herkese selamlar getirdiklerini belirterek, yerel zenginlikleri Bugac’da sergileyeceklerini ve aynı zamanda Türk Kültürünü ve Türk lezzetlerini sadece bölgede değil, çeşitli ülkelerde de yapacakları etkinliklerle tanıtmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

“BURSA GASTRONOMİSİNİ DÜNYAYA TANITMAYA GELDİK”

Macaristan’ın Bugac kasabasında yapılacak olan, Büyük Turan Kurultayı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bursa’dan gelen heyet, Yunus Emre Enstitüsünde protokolün katılımıyla lansman gerçekleştirdi.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği lansmanda, Bursa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Yüksel Aktaş ise, “Bursa Gastronomi Turizmi Derneği (Bursa GTD) olarak, iki yılda bir düzenlenen Büyük Turan Kurultayı’na, derneğimizin yönetim kurulu ve yönetim kurulu içerisinde bulunan şeflerimizle, üzerimize düşen ne görev varsa yapmak için katıldık. Birbirinden hünerli şeflerimiz, Bursamızın coğrafi işaretli lezzetleri olan, Kestaneli Pilavı, Muradiye Çorbası, Tahanlı Pidesi, Cevizli Lokumu, Kemalpaşa Tatlısı, Süt Helvası ve cevizli tatlılarımızı burada hazırlayarak, katılımcılarla buluşturdu" dedi.