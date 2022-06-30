Bursa'nın Karşıyaka'sı 'Misi'

Doğası ve tarihiyle Bursa’nın Nilüfer ilçesi sınırlarında olan Misi, şehir hayatından bunalanların ilk adresi konumunda. Misi’yle özdeşleşmiş olan Misi Karşıyaka Köy Konağı ise vatandaşın vazgeçilmezleri arasında başı çekiyor.Mehmet ÇETİNKAYA / Bursa İnternet Gazetesi (BURSA İGFA) - Bursa’nın turistik bölgesi Misi (Gümüştepe), havaların ısınmasıyla hareketlendi.

İki bin senelik tarihi geçmişiyle önemli bir turizm bölgesi olan Misi’yle özdeşleşmiş olan Misi Karşıyaka Köy Konağı ise Bursalıların ilk uğrak yeri oldu.

Vatandaşı harika bir köy kahvaltısıyla karşılayan Misi Karşıyaka, mantı ve gözlemeleriyle de gönüllerde taht kurmuş. Halkın yanında oldukları için kendi ürettiği ürünleri mümkün olduğu kadar uygun fiyata sunma çabasında olduklarını ifade eden işletme sahibi Zekai Yılmaz, “Her bütçeye uygun lezzeti insanlara sunmak ve onların sofradan tebessümle kalktığını görmek bizi çok mutlu ediyor. İç mekanımızın köy konağı havasında olması, bahçemizde de yeşilin her tonunun huzur vermesi bizi farklı kılıyor. Kendi üretimimiz olan kahvaltılıklar için ise Bursa dışından dahi misafirlerimizin gelmesi gurur verici” ifadelerini kullandı.