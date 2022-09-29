Bursa'nın ilk gastronomik AVM'si:  “GASTRONOMİ FESTİVALİ”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu “Bursa Gastronomi Festivali”, “İpeksi Lezzetler” başlığı altında 23-25 Eylül tarihleri arasında Bursa Merinos Parkı’nda büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Bu yıl ilki gerçekleştirilen Bursa Gastronomi Festivali, Türkiye’nin farklı illerinden gelen misafirler ve Bursa halkı tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. Bursa gastronomisi ve Bursa lezzetlerinin görücüye çıktığı festivalde, Tahanlı Pide’den Bursa Döner Kebabı’na, Kestane Şekeri’nden Bursa Baklavası’na, Bağdat Hurma Tatlısı’ndan Cantık’ına kadar geniş bir Bursa sofrası halkla buluştu.

Bursa Cumhuriyet Caddesi’nden Zafer Meydanına kadar renkli kortej yürüyüşü ile başlayan Bursa Gastronomi Festivali, Merinos Parkı’nda, üç günlük bir organizasyonla, ünlü şefler ve gastronomi fenomenlerini yüzbinlerce kişiyle buluşturdu. Bu muhteşem festivalde ikinci gün akşamı gerçekleşen sanatçı Buray konseri Merinos Parkı’nı hınca hınç doldurdu. Katılımcı firmalar açısından, hem lezzetlerini hem de markalarını yoğun şekilde tanıtma fırsatı yakaladığı bu festivalde, tahanlı pide yeme, baklava yeme ve en uzun börek yeme yarışmaları düzenlendi.

FESTİVALDE OSMANLI SARAY MUTFAĞI RÜZGARI ESTİ

Osmanlı saray mutfağının en önemli lezzetleri festival de halka sunuldu. Saray mutfağının en önemli yiyeceklerinden olan baklava, yüzyıllar boyunca ihtişamını koruyan tahin, Bursa’yı temsil eden kestane şekeri ve çok daha fazlası Bursa Gastronomi Festival’inde ikram edildi. Festival süresince ana sahnede gastro sahneler, lezzet hikayelerinin anlatıldığı söyleşiler, ödül törenleri ve konserler organize edildi. Yarışma çadırında, halka ve sektörün profesyonellerine yönelik birçok yarışma yapıldı. Festival süresince belirlenen oyun alanları, parkurlar, çeşitli aktivite ve yarışmalarla çocuklar da keyifli zaman geçirdi. Birçok ünlü isim de festival boyunca Bursalılarla birlikte oldu. Sanatçı Buray, Şef Danilo Zanna, Şef Hazer Amani, Şef Arda Türkmen, Şef Ömür Akkor, Akademisyen Şef Esat Özata, Sahrap Soysal, Şükran Kaymak ve daha birçok ünlü isim festivalde yer aldı.

COGRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER SERGİLENDİ

Bursa’nın farklı kategorilerde coğrafi işaretli birçok ürüne sahip olduğunu hatırlatan Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Cantık, cevizli lokum, kestane şekeri, Bursa Kebabı, pideli köfte, Bursa siyah inciri, süt helvası, tahinli pide, üzüm şırası, Bursa şeftalisi, Gemlik zeytini, deveci armudu, Hasanağa enginarı, Karacabey soğanı, Kemalpaşa tatlısı, Gedelek turşusu, İnegöl köfte ve İznik Müşküle üzümü coğrafi işaretli ürünler arasındadır. Özellikle Bursa kebabı, İnegöl köfte, Kemalpaşa tatlısı, pideli köfte, kuzu tandır, cevizli lokum, tahinli pide, cennet künkü, Bağdat hurma tatlısı ve kestane şekeri, Bursa ile anılan lezzetlerin başında gelir. Kısacası Bursa’da iklim ve coğrafyanın tarıma elverişli olması, burada her tür sebze ve meyve çeşidinin yetişmesine imkan sağlamıştır. Bu da Bursa mutfak kültürünün zenginleşmesinin temel sebeplerindendir. Biz bütün bu gerçeklerden hareketle, uzun süredir üzerinde çalıştığımız projelerden biri olan bu festivali düzenledik. Festivalimiz, Bursa’mızın gastronomi turizmine ivme kazandırmasının yanında, belki de birçoğumuzun hatırlamadığı değerleri hatırlatacak. Zengin bir içerikle hayata geçirdiğimiz festivalle amacımız, hem Bursa’nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak hem de turizmimizin canlanmasına katkı sağlamaktır. Çünkü gastronomi demek, turizm demek, kültür demek ve ticaret demektir. İnanıyorum ki festivalimiz, ülkemizin her bir yanından gelen akademisyenler, şefler, kanaat önderleri ve Bursalıların desteğiyle Bursa’nın gastronomi alanındaki gelişimi için çok önemli bir fırsat olacaktır” diye konuştu.

BURSA GASTRONOMİ TURİZMİ DERNEĞİ ORGANİZASYON PARTNERİ OLDU

Yüzbinlerce kişinin katıldı ve Bursa’nın “ipeksi lezzetleri”nin tanıtıldığı Bursa Gastronomi Festivali’nde tüm süreç boyunca desteklerini esirgemeyen Bursa Gastronomi Turizmi Derneği’nin Bursa Şube Başkanı Yüksel Aktaş “Bursa’mız için uzun yıllardır beklenen bir organizasyondu, bizlerde gastronomi sektörünün temsilcileri olarak hem derneğimiz bünyesinde hem de firmalarımız nezdinde büyükşehir belediyemizin organizasyon partneri olarak festivalde üstümüze düşeni yapmaya çalıştık. Kendi işimizden gücümüzden fedakârlık ederek bu festivalin güzel geçmesi için katılımcı firmalarımızın memnun bir şekilde ayrılması için, halkımızın da festivalde rahatça stresini atabilmesi için uzun zaman çalışmalarımızı sürdürdük.

Firmalarımız ile görüştük halkımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla tüm firmalarımızdan en az %25 indirim yapmasını talep ettik ve neticesinde güzel sonuçlar elde ettik. Bundan sonraki festivallerin bu alana sığmayacağını düşünüyorum. Bu festivalde emeği geçen bursa büyükşehir belediyemize ve hassaten turizm ve tanıtma birliğinin başında ekibiyle gece gündüz mücadele veren Dış İlişkiler Daire Başkanı’mız Abdülkerim Baştürk’e ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler Bursa’mızı en iyi şekilde temsil edebilmek için her zaman yöneticilerimizin arkasında durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.