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Bursa'nın göç hikayeleri ödüllendirildi

YAŞAM 06.11.2023, 13:19
Bursa'nın göç hikayeleri ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Lozan Mübadelesi’nin 100. Yılı Anısı’na düzenlediği ‘Bursa Günlüğü Hikâye Yarışması’nın kazananlarını Mudanya'da düzenlenen törenle ödüllendirdi.BURSA (İGFA) -  Cumhuriyet’in ve Lozan Mübadelesi’nin 100’üncü yılı münasebetiyle düzenlenen ‘Bursa Günlüğü Hikâye Yarışması’ göç yollarında yaşananları günümüze taşıdı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nesrin Karaca, Türk hikâyeciliğinin son dönem önde gelen isimlerinden Mustafa Çiftci, Bursa’nın yaşayan hafızası olarak bilinen şair ve yazar Nevzat Çalıkuşu, tarihî romanları ve hikâyeleriyle Türk tarihini sevdiren Hasan Erdem ile romanları ve hikâyeleriyle Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yerini alan Güray Süngü’den oluşan ekip, yarışmanın kazananlarını belirledi.

Buna göre ‘Hayal Meyal’ müstear isimli Saadet Küçük birinci, ‘Avni Muradi’ müstear isimli Oğuz Mutlu ikinci, ‘Kebikeç’ müstear isimli Seval Özdemir üçüncü oldu. ‘Gemlik35’ müstear isimli Nilar Gök ile ‘Hayalci’ müstear isimli Hatice Öztop Büber ise teşvik ödülüne lâyık görüldü. Yarışmanın birincisi 15 bin, ikincisi 10 bin, üçüncüsü 5 bin, teşvik alan iki kişi de 2 bin 500’er TL para ile ödüllendirildi.

Bursa’nın kültürel hafızasına değer katan yarışmanın ödül töreni, Cumhuriyet'e giden yolda Mudanya Mütarekesi’ne ev sahipliği yapan Mudanya’da yapıldı.

BU ACILAR GELECEĞE AKTARILMALI

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast'ın da hazır bulunduğu Montania Otel’de düzenlenen ödül töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın, Osmanlı’nın ilk resmi başkenti olduğuna dikkati çekerek, birçok milletin o dalların altında yüzyıllarca huzur ve barış içinde yaşadığını kaydetti. İnsanın doğup büyüdüğü topraklardan ayrılmak zorunda kalması ve o ülkeye de pasaportla gitmesi ne kadar hazin olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Bursa, Osmanlı’nın özeti gibi: Kuzeyden güneye, doğudan batıya herkes Bursa’da bir araya gelmiş. Bursa bir bakıma Balkanların da özeti gibi. Bir yönümüz hep Balkanlara dönük” dedi.

Bu yıl hem Cumhuriyet’in hem de Lozan Mübadelesi’nin 100’üncü yılı olması nedeniyle böyle bir hikaye yarışması düzenlediklerini ifade eden Başkan Aktaş, sadece şehrimizde değil, Türkiye’nin hemen her yerinden talep gören ve severek takip edilen dergimiz Bursa Günlüğü olarak Lozan Mübadelesi’nin 100’üncü yılını vesile kılmak istediklerini söyledi.

Acıları, hüzünleri ve üzüntüleri gelecek kuşaklara aktarmanın önemli olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, yarışmada eserleriyle değer katan tüm katılımcılara, seçici kurula çok teşekkür etti.

Yarışmanın birincisi Saadet Küçük, mübadele hikayelerini büyüklerinden çok dinlediğini, bu hikayelerin unutulmaması için bu yarışmaya katıldığını söyledi.

Yarışmanın ikincisi Oğuz Mutlu ise Bulgaristan’da iki Türk’ün idam edilmeden önceki bir fotoğrafını görüp, hikayesini oradan esinlendiğini belirtti.

Çok göç hikayesi dinlediğini ve sadece inanç uğruna Türkiye'ye gelmelerinin kendisini çok etkilediğini kaydeden yarışmanın üçüncüsü Seval Özdemir ise, “İnsanların yaşadığı değerler uğruna buraya gelmeleri bana farklı ufuklar açtı. Bu yarışmayı düzenlediğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşmalar sonrasında Başkan Aktaş, seçici kurul üyelerine teşekkür plaketi, dereceye giren yarışmacılara da ödüllerini verdi.

Kısa adı GİRİTYA olan Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Melda Üney ise Başkan Aktaş’a havluya nakşedilen Giritya danteli hediye etti.

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