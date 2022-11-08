Bursa'nın en büyük 'Millet'i sinerjiyle büyüyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından Boğazköy Barajı manzarasına sahip yarımada hüviyetindeki 451 bin metrekare arazi üzerinde yapımına başlanan Bursa’nın en büyük Millet Bahçesi, şehrin tüm dinamiklerinin ortak sinerjisiyle yükseliyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 2019 yılında ilk adımı atılan ve 2022 itibariyle çalışmaların start aldığı Bursa’nın en büyük Millet Bahçesi projesini İnegöl’e kazandırmak için kolları sıvadı. '

Şehrin kuzey kısmında Boğazköy Barajı manzarasına sahip yarımada hüviyetindeki 451 bin 800 metrekarelik arazi üzerinde projelendirilen Millet Bahçesi'nin 2024 yılında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

100 milyon TL’ye mal olması beklenen Millet Bahçesi alanında yol açma çalışmaları başlarken, şehrin geleceğine atılacak önemli bir imza olan projenin ortak akıl ve şehrin ortak sinerjisi ile yükselmesi adına belirli aralıklarla farklı gruplara yönelik alan tanıtımları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda daha önce basın mensuplarına yapılan tanıtım organizasyonunun bir benzeri, ilçe protokolü ve STK temsilcilerine yönelik yapıldı. Kurum Müdürlerinden dernek yöneticilerine, muhtarlardan iş insanlarına pek çok farklı alanda katılımcı, Belediye Başkanı Alper Taban tarafından Millet Bahçesi alanında misafir edildi.

FİKİR VE ÖNERİLERİ DİNLEMEK İSTİYORUZ

Alanda kısa bir sunum yapan Başkan Taban, bölgeyi ve projeyi görseller üzerinden tanıttı. Burada yaptığı konuşmada bilgiler veren Başkan Taban, Millet Bahçesi projemizin yükseldiği bu alanda belirli grupları ağırlıyor ve incelemeler yaptıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın da burayı görmesini, sorumlu yöneticilerimizin alanı tecrübe etmesini, yapılan çalışmalarla alakalı fikir ve önerilerini belirtmesini ve bizlere devam eden süreçte geri bildirimde bulunsunlar istedik. Ben davetimize icabet edip katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bizim için İnegöl’e dair heyecan duyduğumuz önemli bir proje bu. Biz de tüm çalışma arkadaşlarımızla, şehrimizin tüm dinamikleriyle el birliği ile mücadeleye devam ediyoruz” dedi.

GELECEKTE ŞEHRİN KUZEYİ, GÜNEYİNİ GEÇECEK

Millet Bahçesinin lokasyonu hakkında bilgi veren Başkan Taban, “Şu anda şehrimizin kuzey yakasındayız. Bursa-Ankara karayolu şehri tam olarak ikiye bölüyor. Bugünkü nüfus projeksiyonuna baktığımız zaman merkez nüfus kalabalık gözükse de gelecek projeksiyonda şehrin kuzey kısmı; Alanyurt, Yeni İnegöl, Akhisar hatlarıyla beraber yaklaşık 500 bin nüfusa erişilmesi hedefleniyor. Bu durumda kuzey nüfusunun güney nüfusunu geçmesi bekleniyor. Aslında burası şehrin gelişim bölgesi olarak da düşünülebilir. Hemen karşı tarafta Ağaç İşleri Sanayi Bölgemiz var. Barajın ilerisinde de Kuzey Anadolu Otoyolu bulunuyor. Hızlı Tren projesi de bu aksın ilerisinde gerçekleşecek. Bunları değerlendirdiğimizde aslında otobanlar, ulaşım imkanları şehirlerin de gelişimini etkiliyor. Dolayısıyla burası İnegöl’ün yeni bir giriş kapısı olarak değerlendirilebilir. Konum olarak da Millet Bahçemiz şehrimizin imar hattının bittiği noktadan 1 kilometre uzaklıkta. Aynı zamanda hemen yanımızda Hamzabey, barajın diğer ucunda Boğazköy ve Sungurpaşa Mahallelerimiz ile yaşamın devam ettiği bölgeler içerisinde kaldığını söyleyebilirim” diye konuştu.

Projenin detaylarını da paylaşan Başkan Taban, su havzasının insana gerçekten farklı bir pozitif enerji verdiğine dikkati çekerek, "Denizi olmayan şehirlerde su öğeleri ön plana çıkıyor. Bizler de burada sadece suyu görmek değil, feribot ve tekne gezintilerinin yapılacağı bir model hayal ettik. 5 kilometre gidiş 5 kilometre geliş olmak üzere toplamda 10 kilometre gezinin yapılacağı bir uygulama hayata geçmiş olacak" dedi.

Açıklama sonrası proje görselleri üzerinden de anlatım ve tanıtımlar yapıldı. Daha sonra konuklara yapılan ikramların ardından, alanda kısa bir tur ve inceleme gerçekleştirildi.