Bursa'nın efsanelerinden 'İzzet Kaptan' vefat etti

Bursa’da halk arasında ‘İzzet Kaptan’ olarak tanınan İzzet Bayrak 95 yaşında vefat etti.BURSA (İGFA) – Bursa’nın Gemlik ilçesinden vatandaşları yıllarca körfez turu ile kapı komşuları olan denizle en samimi ve en eğlenceli şekilde buluşturan ‘İzzet Kaptan’ olarak bilinen İzzet Bayrak, 95 yaşında hayata vda etti. İzzet Kaptan’ın vefat haberini Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan duyurdu.

Haberi Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Sertaslan, “Gemlik'imizin değerlerinden İzzet Kaptan'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, denizcilik camiası ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

İZZET (KAPTAN) BAYRAK KİMDİR?

1927 yılında Gemlik Küçük Kumla doğumlu olan İzzet Bayrak, 17 yaşındayken 4 metrelik 4 kişilik kayığıyla hem ailesine destek olmak, hem de denizle fazla vakit geçirebilmek için kürek çekerek Kumla-Gemlik arasında yolcu taşımaya başlamıştı. İlk mehtap turlarını, 1962 yılında gerçekleştiren İzzet Kaptan, 70’li yıllarda Manastır, Gemlik, Kumla arasındaki mehtap turlarıyla İzzet Kaptan teknesinin herkes tarafından tanınmasını sağladı.

1990’lı yıllarda 22 metrelik, 165 kişilik bir tekne satın alarak şehirlerarası gezi turlarına çıkan İzzet Kaptan, 2000’li yıllarda teknesini büyüterek Mudanya’dan hareketle İstanbul-Adalar-Boğaz turlarına başladı, sonra da Ayvalık, İzmir, Marmaris, Dalyan, İzmit ve Gölcük’te tanındı.

İzzet Kaptan, 80 yaşına kadar “Balkonlardan bakanlara, sahilde yüzenlere, herkese selam olsun” diye seslenerek teknesine yolcu davet etti. 2007 yılında teknesini ve ‘İzzet Kaptan’ isim hakkını devrederek mavi sulara veda ederek emekli oldu.