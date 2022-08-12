Bursa'nın 6 noktada 10 bin aşure dağıtıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı münasebetiyle şehrin 6 farklı noktasındaki camilerde 10 bin kişiye aşure ikram etti.BURSA (İGFA) - Bursa’nın 6 farklı noktasındaki camilerde 10 bin kişilik aşure dağıtımı yaptı.

Cuma namazı dolayısıyla büyük yoğunluğun yaşandığı camilerde aşure ikramları da vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Ulu Camii’ndeki aşure dağıtımına Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, Yıldırım Samanlı Yunusemre Camii’nde Başkanvekili Süleyman Çelik, Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Camii’nde Başkanvekili Fethi Yıldız, Osmangazi Demirtaş Merkez Camii’nde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Yıldırım Bayezid Camii’nde Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Osmangazi İkinci Murad Camii’nde Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yunus Kaldırım katılarak vatandaşlara ikramda bulundu.

Bolluğun ve bereketin ayı olan Muharrem ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, bu kapsamda Bursalılara aşure ikramında bulunduklarını belirtti. Ulucamii’de 5 bin vatandaşa aşure dağıtıldığını ifade eden Demir, yiyenlere afiyet ve şifa olmasını temenni etti.