Bursa Nilüfer’de söz çocukların

Bursa Nilüfer’de, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yürüyüş düzenleyen çocuklar, yaşanabilir bir dünya taleplerini dile getirdi.BURSA (İGFA) - 20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”nin imzalanmasının ardından kabul edilen Dünya Çocuk Hakları Günü, Nilüfer’de bir yürüyüşle kutlandı.

Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin düzenlediği yürüyüşte çocuklar, yoksulluk, açlık, çalıştırılan çocuklar ve savaşın yarattığı mağduriyetlere dikkat çekildi.

Kent Konseyi önünden başlayan yürüyüşe katılım büyük olurken ellerinde dövizlerle, sloganlar atarak yürüyen yüzlerce çocuk, Halk Evi önünde yürüyüşü tamamladı.

"Sağlıklı beslenmek hakkımız", “Çocuklar aç kalmasın”, "Ben çocuğum haklarımla varım", "Ya açlıktan ya savaştan ölüyoruz", “Savaşlar olmasın çocuklar ölmesin”, “Çocuklar işe değil okula gitsin” yazılı dövizlerle yürüyerek mesajlarını veren çocuklara, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda çocuklar adına bir konuşma yapan Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Özlem Yılmaz, yoksulluk ve savaşların olmadığı ve çocukların ölmediği bir dünya dileğinde bulundu. Yoksulluğun çocukları yetişkinlerden daha fazla etkilediğini ifade eden Yılmaz, “2022 verilerine göre her 3 çocuktan 1’i yoksul. Bu çocukların 3’te 1’i ekonomik yetersizlik nedeniyle çalışmak zorunda bırakılıyor. 720 bin arkadaşımız ekonomik faaliyetlerde çalışıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporuna göre son 10 yılda 616 çocuk işçi hayatını kaybetti. Suça sürüklenen çocuk sayısı 206 binin üzerine çıktı. Yetişkinlerin bu dünyayı çocuklarla paylaştıklarını ve gün gelip biz çocuklara emanet edeceklerini unutmamaları dileğiyle, savaşların olmadığı, hiçbir sorumluluğu ve suçu olmayan biz çocukların ölmediği bir dünya diliyorum” dedi.