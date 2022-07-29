Bursa Nilüfer'e 'nefes' aldıracak proje

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice’de hizmete giren Nefes Dağyenice, projesiyle ilgili bilgiler aktaran Rota16 Yönetim Kurulu Üyesi Samet Kurtoğlu, projenin başta Bursa olmak üzere, tüm Türkiye’ye büyük bir değer katacağını belirtti.BURSA (İGFA) - Nefes Dağyenice projesinin 327 dönüm arazi ve göl alanıyla birlikte toplamda 627 bin metrekare bir arazi üzerine kurulu olduğunu belirten Samet Kurtoğlu, projenin ilk etapta Avrupa’nın en büyük macera parkını, 7 farklı konseptte konaklama imkânını, dünya mutfağının en eşsiz lezzetlerini barındıran bir restoranı bulundururken, konforlu ve kaliteli bir piknik deneyimi yaşamak isteyenler içinde her türlü hizmetin yer aldığı piknik ünitelerini ve karavan tutkunları için de muhteşem göl manzarasına sahip karavan parkını barındırdığını söyledi.

Kurtoğlu, projenin ikinci etabında Steakhouse, binicilik kulübünün bulunduğu bir manej alanı, doğal amfi tiyatro projemiz olacak. Doğal amfi tiyatromuzla birçok festivale, konserlere ve etkinliklere ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Nefes Dağyenice projesinin ilk olarak Bursa ve Türkiye turizmine önemli katkı sağlayacağına değinen Kurtoğlu, sadece Bursa değil tüm Türkiye’nin gözbebeği olacak bir proje olduğunu söyledi.

300 MİLYON LİRALIK DEV YATIRIM

Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan Nefes Dağyenice’nin maliyetiyle ilgili de bilgiler veren Kurtoğlu, “Projemizin maliyet analizini yaptığımızda, 150 milyon Türk Lirası gibi bir tutar ile tamamlamayı düşünüyorduk. Ancak pandemi nedeniyle dünyada yaşanan ekonomik kriz ülkemizi de etkilendi. Döviz kurunda yaşanan artış ile inşaat malzemelerinin fiyatı da her geçen gün ciddi oranda yükseldi. Projemizin ilk etabını tamamlarken 250 milyon lira gibi bir rakam ortaya çıktı. Nefes Dağyenice projesinin 2. etabı da tamamlandığında, 300 milyon liralık yatırım maliyeti olacak. Yatırım büyük fakat manevi getirisi bizim için daha önemli. Türkiye’ye ve Bursa’ya daha önce görülmemiş bir tesis kazandırdığımız için çok mutluyuz.” diye konuştu.