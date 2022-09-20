Bursa Nilüfer'de Misi'nin çevresine 'DEVA' oldular

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde DEVA Partililer, Misi Köyü’nde 'Temiz Çevre Temiz Siyaset' diyerek çevre ve doğa temizliği yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaptıkları saha faaliyetleriyle gündeme gelen DEVA Partisi İlçe Başkanlığı, bu kez vatandaşlarla Misi Köyü’nde buluşarak, çevre ve doğa temizliğine katkı sağladı.

"Bu Pazar seçim olsa DEVA Hazır, Nilüfer Hazır!" sloganıyla saha çalışmalarını sürdüren Nilüfer İlçe Başkanı Av. Mine Rana Kahramanoğlu, partili gönüllüler ve yönetimi ile Misi'de çevre temizlik etkinliğinde hem vatandaşların sorunlarını dinledi, hem de DEVA Partisi'nin Çevre ve İklim Değişikliğine ilişkin çözüm önerilerini anlattı.

Çöp toplama ve çevre temizlik etkinliğinde vatandaşlara bizzat Misi Köyü’nün güzel doğasında Deva Partisi’nin Çevre ve İklim Eylem Planını aktaran DEVA Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Av. Mine Rana Kahramanoğlu, parti olarak sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının yeşil çizgileri olduğunun altını çizdi.

"Politikamızın ilk amacı ülkemizdeki insanların mutluluğudur" diyen Kahramanoğlu, "Doğaya saygı duyan bir yaklaşımın, gündelik hayatımızı kolaylaştıracağının bilincindeyiz. Bu amaçla; temiz havamıza, temiz suyumuza, temiz toprağımıza sahip çıkacağız. Yeşil kentler kuracağız. İnsani ve doğayla uyumlu üretime geçeceğiz. Rant değil, millet konuşacak. Ucuz ve Yeşil ulaşımın önünü açacağız. Ağaca, toprağa ve denize sahip çıkacağız. Hayvan yaşam alanları oluşturacağız" dedi.

Kahramanoğlu, doğaya ve insana saygılı güçlü, yaşanabilir bir Türkiye de yaşama hedefini gerçekleştireceklerini söyledi.