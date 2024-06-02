Son Dakika

Bursa Nilüfer'de 'Mahalle Buluşmaları' sürüyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde önümüzdeki 5 yıllık yol haritasını vatandaşların fikir ve önerileriyle şekillendirmek amacıyla düzenlenen Mahalle Buluşmaları sürüyor

YAŞAM 02.06.2024, 11:10
Bursa Nilüfer'de 'Mahalle Buluşmaları' sürüyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde önümüzdeki 5 yıllık yol haritasını vatandaşların fikir ve önerileriyle şekillendirmek amacıyla düzenlenen Mahalle Buluşmaları sürüyor.BURSA (İGFA) - Nilüfer'de Özlüce Meydanı’ndaki buluşmaya katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Bu buluşmalarda mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini ortak akılla belirleyeceğiz. Böylece de eylem planımızı netleştireceğiz” dedi.

Her yaştan ve toplumun her kesiminden vatandaşın katılımıyla gerçekleşen buluşmalarda, mahallelerin öncelikleri ve öne çıkan özellikleri belirleniyor. Buluşmalarda mahallelerinin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini paylaşan vatandaşlar, hayallerindeki Nilüfer'i paylaşma fırsatı yakalıyor.

Özlüce Meydanı’nda Minareliçavuş, Doğanköy, Özlüce ve Yolçatı mahallelerinin muhtarları ve vatandaşlarını buluşturan programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile birlikte Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Emre Karagöz ve Zerrin Güleş de katıldı.

EYLEM PLANI, İHTİYAÇ VE ÖNCELİKLERE GÖRE BELİRLENECEK

Ortak akıl ile yönetim vurgusu yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Önümüzdeki 5 yılın planını sizlerin görüşlerini alarak hazırlamak istiyoruz. Bütün mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini buna göre belirleyerek, eylem planımızı netleştireceğiz” diye konuştu.

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin belediyelerin hareket alanını kısıtladığına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, "Bu genelgeye uymak zorundayız, ancak tüm bu kısıtlamalara rağmen Nilüferlilere hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

NİLÜFERLİLER’E MAHALLE BULUŞMALARI’NA KATILIM ÇAĞRISI

Vatandaşları 8 Haziran'a kadar devam edecek olan Mahalle Buluşmalarına katılmaya davet eden Başkan Şadi Özdemir, "Fikirlerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşın. Ortak akıl ile daha yaşanabilir bir Nilüfer inşa edeceğiz" dedi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ise "Bu buluşmalar, nasıl bir mahalle ve Nilüfer hayal ettiğimizi paylaşacağımız yerler" diyerek, katılımcı yaklaşımla ortaya konan fikir ve talepler doğrultusunda Nilüfer'in önümüzdeki 5 yıl boyunca vatandaşların istediği şekilde yönetileceğini vurguladı.

Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü çalışanları, etkinliğe katılan bölge sakinlerini stratejik plan hakkında bilgilendirdi. Gencinden yaşlısına toplumun her kesiminden vatandaş mahalleleriyle ilgili fikir ve önerilerini dile getirdiler. Ortak akıl ile mahallelerinin önceliklerinin ve özelliklerinin belirlendiği buluşmada, Nilüferliler kentin geleceği ile ilgili önerilerini paylaşma fırsatı buldular.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21