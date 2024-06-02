Bursa Nilüfer'de 'Mahalle Buluşmaları' sürüyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde önümüzdeki 5 yıllık yol haritasını vatandaşların fikir ve önerileriyle şekillendirmek amacıyla düzenlenen Mahalle Buluşmaları sürüyor.BURSA (İGFA) - Nilüfer'de Özlüce Meydanı’ndaki buluşmaya katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Bu buluşmalarda mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini ortak akılla belirleyeceğiz. Böylece de eylem planımızı netleştireceğiz” dedi.

Her yaştan ve toplumun her kesiminden vatandaşın katılımıyla gerçekleşen buluşmalarda, mahallelerin öncelikleri ve öne çıkan özellikleri belirleniyor. Buluşmalarda mahallelerinin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini paylaşan vatandaşlar, hayallerindeki Nilüfer'i paylaşma fırsatı yakalıyor.

Özlüce Meydanı’nda Minareliçavuş, Doğanköy, Özlüce ve Yolçatı mahallelerinin muhtarları ve vatandaşlarını buluşturan programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile birlikte Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Emre Karagöz ve Zerrin Güleş de katıldı.

EYLEM PLANI, İHTİYAÇ VE ÖNCELİKLERE GÖRE BELİRLENECEK

Ortak akıl ile yönetim vurgusu yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Önümüzdeki 5 yılın planını sizlerin görüşlerini alarak hazırlamak istiyoruz. Bütün mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini buna göre belirleyerek, eylem planımızı netleştireceğiz” diye konuştu.

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin belediyelerin hareket alanını kısıtladığına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, "Bu genelgeye uymak zorundayız, ancak tüm bu kısıtlamalara rağmen Nilüferlilere hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

NİLÜFERLİLER’E MAHALLE BULUŞMALARI’NA KATILIM ÇAĞRISI

Vatandaşları 8 Haziran'a kadar devam edecek olan Mahalle Buluşmalarına katılmaya davet eden Başkan Şadi Özdemir, "Fikirlerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşın. Ortak akıl ile daha yaşanabilir bir Nilüfer inşa edeceğiz" dedi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ise "Bu buluşmalar, nasıl bir mahalle ve Nilüfer hayal ettiğimizi paylaşacağımız yerler" diyerek, katılımcı yaklaşımla ortaya konan fikir ve talepler doğrultusunda Nilüfer'in önümüzdeki 5 yıl boyunca vatandaşların istediği şekilde yönetileceğini vurguladı.

Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü çalışanları, etkinliğe katılan bölge sakinlerini stratejik plan hakkında bilgilendirdi. Gencinden yaşlısına toplumun her kesiminden vatandaş mahalleleriyle ilgili fikir ve önerilerini dile getirdiler. Ortak akıl ile mahallelerinin önceliklerinin ve özelliklerinin belirlendiği buluşmada, Nilüferliler kentin geleceği ile ilgili önerilerini paylaşma fırsatı buldular.