Bursa Nilüfer'de liseli gençler yetenekleriyle alkış topladı

Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin gençleri müzikle buluşturmak ve onları bu alanda desteklemek amacıyla düzenlediği 13. Nilüfer Liseli Gençler Müzik Yarışması, birbirinden yetenekli gençlerin performanslarına sahne oldu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin Mix Müzik ve Akademix sponsorluğunda düzenlediği 13. Nilüfer Liseli Gençler Müzik Yarışması'nda genç müzisyenler, yeteneklerini sergiledi.

Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile birlikte öğrenciler, veliler, okul yöneticileri ve öğretmenleri katıldı.

Bu yılki festivale toplam 190 lise öğrencisinin yer aldığı 40 grup katıldı. Yarışmada elemeleri geçerek finale kalan 28 grup başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Gençler, jüri ve izleyiciler karşısında en iyi performanslarını sergilerken; akademisyenler, müzik öğretmenleri ve sanatçılardan oluşan jüri üyeleri, finale kalan grupların performanslarını titizlikle değerlendirdi.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen yarışmanın kaybedeni olmayan bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "Burada yer almak bile büyük bir başarı. Hepinizi tebrik ederim. Gençlerimizin, jürimizi dahi zorlayan başarılı performansları bizleri gururlandırıyor. Burada Atatürk'ün bize emanet ettiği pırıl pırıl gençlerimizi görüyoruz. Nilüfer Belediyesi olarak biz de onların gelişimine katkı sağlayacak bu tarz organizasyonları önemsiyoruz. Çünkü gençlerle beraber olmak, kentimize kültür ve sanat alanında değer katmak bizim için çok önemli" dedi.

Etkinliğin sponsoru Mix Müzik ve Akademix'in Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Avcı da müzik ve sanatla ilgilenen insanların toplumsal duyarlılıklarının yüksek olduğuna vurgu yaptı. Avcı, gençlere müziği bırakmama çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından etkinlik sponsoru Mix Müzik ve Akademix Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Avcı ile yarışma jürilerine teşekkür plaketleri takdim edildi.

ÖDÜL KAZANDILAR

Nilüfer Gençlik Korosu’nun performansıyla renk kattığı yarışmanın sonunda dereceye girenler büyük sevinç yaşadı. 6 ana kategori ve çeşitli alt kategorilerde ödüllerin verildiği yarışmada, kazananlar şu şekilde sıralandı:

En İyi Orkestra Ödülleri: • Birinci: Barış Anadolu Lisesi – Barış Orkestrası

• İkinci: Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi – Mest

• Üçüncü: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Sosyal Bilimler Lisesi - Timeless

En İyi Solist Ödülleri: • Birinci: Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi – Ceren Baltacı

• İkinci: 6 Nisan Anadolu Lisesi – Eren İpçi

• Üçüncü: Çağdaş Öncü Okulları – Ayça Polan

En İyi Beste Ödülü: Çamlıca Anadolu Lisesi – Sermest (Barkın Toker – Kalabilirsin)

En İyi İkili Ödülü: Nursel Çağlar Anadolu Lisesi – N/Çal Duo

En İyi Üçlü Ödülü: Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi - Vortex

En İyi Dörtlü Ödülü: Özel Şahinkaya Okulları – Jazzbery Jam

Alt kategorilerde ise "En İyi Basçı", "En İyi Gitarcı", "En İyi Klavyeci", "En İyi Davulcu" ve "En İyi Alternatif Enstrüman" ödülleri sahiplerini buldu. Ayrıca, Mix Müzik Özel Ödülü’nü alan Çamlıca Anadolu Lisesi de müzik sınıfı desteği almaya hak kazandı.