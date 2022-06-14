Bursa Mustafakemalpaşa'nın küçük sanatçıları sertifikalandı

Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi, kültür sanat kursları meyvelerini vermeye başladı. Adnan Menderes Meydanı’nda ilk kez sahneye çıkan kursiyerler özel gösterilerle izleyenleri mest etti.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar döneminde yoğunluk kazanan alışılagelmişin dışında çocukların kişisel gelişimlerini destekleyen, Türk kültürünü gelecek nesillere taşıyan, sanatı kalplerinde hissettiren kurslar Mustafakemalpaşa halkından yoğun ilgi gördü.

Şubat ayından bu yana uzman eğitmen kadrosuyla devam eden kurslar ilk gösterilerini Adnan Menderes Meydanı’nda yoğun ilgi ile izleyicileriyle buluştu.

Program çocuk mehteranların eşsiz gösteriyle başlarken, minik balerinler tüm izleyenlerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Kursiyerleri gururla izleyen Başkan Kanar, sanatı Mustafakemalpaşa’nın merkezine taşıdıklarını söyledi. Kanar, Türk kültürünün önemli miraslarından olan mehteranı çocukların severek öğreniyor olmasının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Alışılagelmişin dışına çıkarak bale, mehteran, cam boncuk, mozaik, kâğıt katlama gibi birçok ilgi çeken kurslar açtık. Velilerimizin çocuklarımızın yoğun ilgi ve alakası sayesinde bu özel akşama tanıklık etmiş olduk. Güzel evlatlarımla gurur duyuyorum, başarıları daim olsun” dedi.

Gece sonunda tüm kursiyerlere sertifikalarını tek tek veren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel anı ölümsüzleştirdi.