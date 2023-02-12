Bursa Mustafakemalpaşa depremzedeler için seferber oldu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, 10 ilde büyük yıkıma neden olan yüz yılın en büyük felaketi için seferber oldu. Depremin ilk anlarından itibaren harekete geçen Mustafakemalpaşa Belediyesi, resmi ve gönüllülerden oluşan arama kurtarma ordusu, telsiz haberleşme ve mobil yemek ekipleri ile bölgeye çıkarma yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki seferberlikle 47 tır kısa sürede depremzedelere ulaştırdı.

Özellikle deprem bölgesinden ardı ardına gelen kurtarılma haberleri ülkeyi sevince boğarken, sağ salim enkaz altından çıkarılan çok sayıda insanın yanında Mustafakemalpaşa Arama Kurtarma Ekipleri (MPAK) vardı.

DEPREMZEDELER MUSTAFAKEMALPAŞA’DA

Bu arada Mustafakemalpaşa Belediyesi ve gönüllüler deprem bölgesinde hemen hemen her ilde yoğun bir gayretle çalışmalarını sürdürürken, Mustafakemalpaşa ilçesine gelen depremzedeler için adeta seferberlik başlatıldı.

Depremzedelere “Evinize hoşgeldiniz” diyen Belediye Başkan Mehmet Kanar, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı.

Tüm çalışmaları koordinasyon merkezinde anbean takip eden, destek olan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Yüzyılın felaketinde ülke olarak 7’den 77’ye kenetlendik, tek yürek olduk. Yaralarımızı birlikte saracağız, bu zor günleri birlikte aşacağız inşallah. Rabbim birliğimizi daim etsin" diye konuştu.