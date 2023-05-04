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Bursa Mustafakemalpaşa'dan Togg geçti

YAŞAM 04.05.2023, 18:51
Bursa Mustafakemalpaşa'dan Togg geçti

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Bursalı TOGG, Mustafakemalpaşa ilçesinde büyük bir heyecan ve yoğun ilgi eşliğinde yolların tozunu attı.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa halkı tarafından yoğun beğeni ve ilgi ile karşılanan TOGG, ilçenin merkezi konumunda bulunan Adnan Menderes Meydanı’nda ziyaretçi akınına uğradı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte direksiyona geçerek tarihi anın keyfini çıkaran Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar,  tarihe tanıklık etmenin haklı gururunu yaşadığını söyledi.

Şık tasarımıyla "Kapadokya" TOGG ile Mustafakemalpaşa Caddelerini turlayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde havada, karada, uzayda… Milli otomobilimiz TOGG ile Mustafakemalpaşa’da dolaşmanın teveccühü içerisindeyiz" dedi. Başkan Kanar,  "Bursa Gemlik’te üretilen Bursa’mızın Türkiye’mizin göz bebeği olan TOGG’u ilçemizde görmek büyük gurur. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde yapılan gemilerimiz, uçaklarımız, savunma sanayimiz ile Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerliyoruz. Bu projeler daha başlangıç Allah’ın izniyle nice araçlar Türkiye’de üretilecek" diye konuştu.

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