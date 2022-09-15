Bursa Mustafakemalpaşa'da 'Sefo' etkisi

Mustafakemalpaşa’nın 100. Yıl kurtuluş etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı SEFO, çevre ilçe ve illerden gelenlerle birlikte yaklaşık 50 bin kişiye seslendi. Popüler şarkıcı yeni şarkısı “Gitti” de ilk kez seslendirdi.BURSA (İGFA) -Mustafakemalpaşa’da 100. Yıl etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Adnan Menderes Meydanı’nda düzenlenen Tuğçe Kandemir konserine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle SEFO konseri için yeni adres bu kez Akar Stadyumu oldu.

“Tutsak, Bilmem mi? Isabella” gibi şarkılarıyla dillerden düşmeyen sanatçı SEFO, için gelen yaklaşık 50 bin kişi stadyumunun dışına taştı.

Havai fişek ve ışık gösterileri ile taçlanan Mustafakemalpaşa’nın 100.Kurtuluş coşkusu SEFO’nun şarkıları ile zirveye çıktı.

“GİTTİ” İLK KEZ MUSTAFAKEMALPAŞALILAR İÇİN SESLENDİRDİ

Isabella, Bilmem Mi?, Kördüğüm ve Tutsak şarkılarıyla hafızalara kazınan SEFO, yeni çıkaracağı single parçası ''Gitti'' parçasını ilk kez Mustafakemalpaşalı hayranları ile paylaştı.

Ünlü şarkıcı yoğun ilgi ve coşku nedeniyle sevilen şarkılarını bir kez daha okudu.

Konsere katılan gençlerin yoğun alkış ve tezahüratlarla sevgisini paylaştığı Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, çalışmaları büyük hızla ilerleyen Bursa’nın en özellikli Gençlik Merkezi’nin yanı sıra konser öncesi ilk kepçenin vurulduğu Akar Stadyumu’nun yeniden inşa edilerek Mustafakemalpaşa’ya kazandırılacağını da duyurdu.