Bursa Mustafakemalpaşa'da protokol eşlerinden 'farkındalık'

1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı kapsamında belediye kadın personellerinin meme kanseri farkındalığını arttırma ve taramaları yaygınlaştırma amaçlı Mustafakemalpaşa Toplum Sağlığı Merkezi ile istişarelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'da Mustafakemalpaşa Toplum Sağlığı Merkezinin düzenlemiş olduğu meme kanseri farkındalık ayı programı Kaymakam eşi Ayşe Altıntaş, Belediye Başkanı eşi Yasemin Kanar, Belediye Başkan Yardımcılarının eşi Öznur Leblebici ve Hanife Pektez, PTT Mürüvvet Geyikçioğlu ve Mustafakemalpaşa Belediyesi kadın müdürlerinin katılımı ile gerçekleşti.

Çağın en büyük hastalıklarından biri olan kanser ile mücadelenin en etkin yolunun erken teşhisten geçtiğini dile getiren, ilçe Sağlık Müdürü Dr. Fehime Esra Asutay, Mustafakemalpaşa Toplum Sağlığı Merkezinde ücretsiz taramaların yapıldığını bildirdi.

Mustafakemalpaşa Sağlıklı Hayat Merkezinde 40-69 Yaş arası kadınlara meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara HPV ve smear taraması, 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklere kolon kanseri taraması amacıyla GGK testleri ücretsiz bir şekilde yapılıyor.

KANSER KIRMIZI ÇİZGİMİZ

50 yıldır çürümeye yüz tutan kansere neden asbestli içme suyu şebekelerine neşter vuran Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kanserin kendileri için kırmızı çizgileri olduğunu belirterk, "Hemşehrilerim ile birlikte sağlıklı içme suyuna kavuşmak temel hakkımız. İlçemizin dört bir yanında çalışmalar devam ederken, gelecek nesile sağlık bırakmayı hedefliyorum. Kansere karşı farkındalık uyandırmak bizim boynumuzun borcu, bu anlamda Toplum Sağlığı Merkezimiz ile daima iletişim halindeyiz. İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Fehime Esra Asutay’ın dediği gibi erken teşhis hayat kurtarır, bu manada başta kaymakamımızın kıymetli eşi Ayşe hanım, kıymetli eşim Yasemin hanım ve başkan yardımcılarımızın kıymetli eşleri Öznur hanım ve Hanife hanım, PTT müdürü Mürrüvet hanım ve belediyemiz kadın müdürlerimiz sağlık merkezimize giderek, ilçemizde kanser farkındalığını arttırmak ve taramaları yaygınlaştırmak için fikir alışverişlerinde bulundular. Kansere karşı dur diyerek hayata geçecek tüm projelerde varım" diye konuştu.