Bursa Mustafakemalpaşa'da 'özel' sürpriz

Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Cahit Zarifoğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi bedensel engelli Nisa Adıgüzel’in doğum gününü unutmadı, özel gününde yanında oldu.BURSA (İGFA) -Mustafakemalpaşa’da ilkokul 3. sınıf öğrencisi Nisa Adıgüzel’e unutamayacağı sürpriz doğum günü kutlaması Belediye Başkanı Mehmet Kanar'dan geldi.

Sürpriz şekilde elinde pasta ile derse giren Başkan Kanar’ı gören Nisa’nın mutluluğu yüzüne yansıdı.

Öğrencilerle beraber Nisa’nın doğum gününü kutlayan Kanar, Nisa’ya unutamayacağı bir gün yaşattı.

https://youtu.be/248aSnGNeag

İlçedeki engelli bireyler ile yakından ilgilenip, Engelsiz Şehir oluşturan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, gönüllere dokunmaya devam ettiklerini belirterek, "Nisa kızımız pırlanta gibi, çokta başarılı bir kızımız, bugün doğum günü olduğunu duyunca sürpriz yapmak istedim. Çok mutlu oldu, önemli olan yüzleri güldürebilmek. 'Biz Geldik' ekibimiz her gün ilçemizdeki engelli bireylerin doğum günlerini özel olarak kutluyorlar. Mustafakemalpaşa’daki her hemşehrimin derdi, kederi, neşesi benim derdim, neşem üzüntümdür. Biz bir aileyiz. Her engelli kardeşlerimin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğim yanlarında Mehmet Ağabeyleri var" diye konuştu.