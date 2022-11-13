Bursa Mustafakemalpaşa'da önce kitap, sonra spor

Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları için binlerce Türk ve dünya klasikleri dağıtan Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, hayvan barınağını ziyaret etmek isteyen çocukların can dostları ile kitap okuma uygulamasının ardından, belediye spor kulübü öğrencileri de kitap okuma etkinliğinin ardından antrenmana başlıyor.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediye Spor Kulübü’nde basketbol eğitimi alan çocuklarla birlikte kitap okuyan Başkan Mehmet Kanar, ardından çocuklarla birlikte basketbol oynamayı da ihmal etmedi.

Çocukların önce zihinlerini sonra bedenlerini çalıştırdıklarını kaydeden Başkan Kanar, amaçlarının Mustafakemalpaşalı çocuklara kitap okuma kültürünü aşılamak ve hayatlarının her alanında bu alışkanlığı sürdürmek olduğunu kaydederek, Belediye Spor Kulübü’nde eğitim alan sporcuların antrenman öncesi kitap okuduğnu söyledi.

ÖĞRENCİLERE BİNLERCE TÜRK VE DÜNYA KLASİĞİ

3,5 yılda kırsaldan merkeze yüzlerce okula ve binlerce öğrenciye kitap desteğinde bulunan Başkan Mehmet Kanar, adım adım yayılan ‘’Mustafakemalpaşa Okuyor’’ etkinliği kapsamında antrenman yapan sporcuları ziyarette etti.

Sporcularla beraber önce kitap okuyan ve ardından basketbol oynayan Bursa’nın en genç Belediye Başkanı Mehmet Kanar, çocuklar ve gençlere rol model oluyor.

Çocuk yaşlarda başlayan kitap okuma alışkanlığının yaşamları boyunca eğitim, iş ve sosyal hayatlarına sağladığı değerli katkıya dikkat çeken Mehmet Kanar, “Hayvan Barınağını ziyaret ederek can dostlarımız keyifli vakit geçirmek isteyen öğrencilerimiz artık kitap okumadan onlarla zaman geçiremiyorlar. Bu güzel ve ilgi çeken uygulama şimdi spor kulübümüzde eğitim alan öğrencilerimiz içinde geçerli oldu. Önce kitap sonra spor. Bu önemli alışkanlığı belediyemizim tüm birim ve etkinliklerinde yaygınlaştıracağız" diye konuştu.