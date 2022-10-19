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Bursa Mustafakemalpaşa'da kitaplar can dostları ile okundu

YAŞAM 19.10.2022, 09:15
Bursa Mustafakemalpaşa'da kitaplar can dostları ile okundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde "Can Dostlarımızla Okuyoruz" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Yunus Emre İlkokulu işbirliğiyle ‘’Can Dostlarımızla Okuyoruz’’ projesi kapsamında, hayvan sevgisi ve kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek için açık havada kitap okuma etkinliği düzenlendi.

 
Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, TEMA Vakfı Temsilcisi ve eğitimci Rasim Balaban, Belediye veteriner hekimleri ve Yunus Emre İlkokulu 4 sınıf öğrencileri yaklaşık 1 saat boyunca kitap okudular.

Öğrenciler, ilgi ve beğenilerine göre seçtikleri kitapları okuduktan sonra öğretmenleri ve arkadaşlarıyla kitapları değerlendirdiler.

Çevreyi meraklı gözlerle izleyen can dostları da etkinlik boyunca çocukları yalnız bırakmadı.

Öğrencilerin kitaba ilgilerini arttırmak ve hayvanlarla bağını geliştirmek için başlatılan etkinlik, veteriner hekimler eşliğinde düzenlenen barınak turuyla devam etti. Çocuklar turun ardından oyun parkında doyasıya eğlendiler.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Hayvan Barınağının sadece can dostlarımıza hizmet etmediğini, modern imkânlarla neredeyse sıfırdan inşa edilen 10 dönümlük arazinin aynı zamanda bir sosyal yaşam merkezi olduğunu belirtti. Anlamlı etkinliğe, sevimli dostlarımızın da dahil edilmesinin öğrencilerin motivasyonunu arttırdığına değinen Başkan Kanar, etkinliğin bir ilk adım olduğunu belirterek, "Toplumun her kesimine okuma alışkanlığını kazandırmak için projemizi geliştireceğiz. Bu anlamda tüm eğitim kadrolarımızı barınağımıza davet ediyoruz. Etkinlikte emeği geçen kitap ve hayvan dostu eğitimcilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.

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