Bursa Mustafakemalpaşa'da Karadeniz rüzgarı

Bursa Mustafakemalpaşa’da 2. Trabzon Hamsi festivali düzenleniyor. 21-31 Ocak arası gerçekleşen organizasyonda birbirinden farklı etkinlikler yapılıyor. Okulların yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar onlar için hazırlanan alanda keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladı.BURSA (İGFA) - Trabzon’a has lezzetler ise damakta lezzet şöleni oluşturdu. Standlarda Trabzon peyniri, tereyağı ve birbirinden güzel yiyecekler yerini aldı.

Vatandaşlar bir yandan yemek yerken bir yandan da kemençe ve türkülerle birlikte doyasıya eğlendi. Trabzon hamsi festivaline yoğun gösterildi. Hamsili ekmek için uzun kuyruklar oluştu.

YAKLAŞIK 1 TON HAMSİ ÖZEL OLARAK GETİRİLDİ

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, standları tek tek gezerek sırada bekleyenlere hamsili ekmek dağıttı. Kanar, açılış konuşmasında şöyle devam etti. ‘’Ben herkesin belediye başkanıyım. Kim İHA’ya SİHA’ya, devlete laf ediyorsa karşısındayım. Hepinizin fark ettiği gibi tüm dünyada küresel bir sıkıntı var. Bu durum ülkemizi de etkiliyor. Ama bu demek değildir ki ülkeyi satacaksın milli değerlerine karşı çıkacaksın. Kabul etmiyorum" dedi.

Mustafakemalpaşa Trabzonlular Dernek Başkanı Tuğba Aksoy ‘Bize her yer Trabzon’ sloganıyla memleket hasreti çekenleri Bursa’da bir araya gelmeleri için çağrıda bulundu. Aksoy, kültürleri bir araya getirmek istediklerini belirtti. Aksoy, şöyle devam etti. "Doğu Karadeniz’e özel ürünleri ve yöresel yiyecekleri Bursalılarla buluşturmak amacımız. Daha büyük organizasyonlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz’’ dedi.