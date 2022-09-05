Bursa Mustafakemalpaşa'da incir yeme rekoru!

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Belediyesi, iklimi ve toprağının özelliği nedeniyle en lezzetli incir kabul edilen Akçapınar-Onaç-Dorak Kara İncirinin dünyaya duyurulması için bu yıl ikincisini düzenlediği festival coşkulu ve lezzetli bir şölene sahne oldu.BURSA (İGFA) - Festival Akçapınar mevkiinde gerçekleşirken 2. Akçapınar-Onaç-Dorak Kara İncir Birlik Festivali’ne Mustafakemalpaşa ve Bursa’dan Mustafakemalpaşa’dan ve Mustafakemalpaşa’nın kırsal mahallelerinden binlerce kişi katıldı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tüm mahallelerinin güzelliklerini ve üreticilerinin el emeği göz nuru lezzetlerini dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Kanar, “Gelecek nesillere aktarılacak değerli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gurur içerisindeyiz. Geçen yıl Mustafakemalpaşa’mızın siyah incisi Akçapınar incirimizin tanıtımı ve markalaşması için başlatılan bu lezzetli festivalin büyüyerek devam ettiğini görmek çok keyifli" dedi.

Halkın yoğun ilgisini gösterdiği festivalde yöresel üreticilerin açtığı standlarla dalından lezzetleri ve özellikle kadın girişimcilerin ürünlerinin yanı sıra Mustafakemalpaşa Otizm Derneği’nin ile Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin kurs dönemi boyunca yaptığı el yapımı takılar ve ürünler festivalin gözdesi oldu.

EĞLENCE VE LEZZET BU YARIŞTA

Akçapınar - Onaç -Dorak birlik festivalinde geçen sene yoğun ilgi gören 1 dakika da incir yeme yarışması tüm misafirlerin odağı oldu. Akçapınarın eşsiz lezzeti kara incirden 5 saniyede 1 incir yiyerek en çok yiyen Fatih Turan, 12 incir yiyerek birinci olurken, geçtiğimiz yılda birincilik ödülü alarak birincilik kemerini elinden bırakmadı.