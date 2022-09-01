Bursa Mustafakemalpaşa'da 'İncir Festivali' heyecanı
Bursa, Mustafakemalpaşa ilçesinde özlemle beklenen Akçapınar, Onaç, Dorak Kara İncir Birlik Festivali ikinci kez görücüye çıkmak için gün sayıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da Akçapınar Kara İnciri'nin tanıtımını yapmak ve markalaşmasını sağlamak maksadıyla Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlencek İncir Festivali'nin bu yıl ikincisi 4 Eylül'de düzenlenecek.
İNCİR YEME YARIŞMASI BU SENEDE YOĞUN İLGİ GÖRECEK
Festivalin en heyecanlı kısmı olan İncir Yeme Yarışması bu senede incir severleri bekliyor.
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kara incirin ülke ekonomisine ve dünya pazarına katkı sağladığının bizzat şahit olduklarını belirterek, "Akçapınar Mahallemiz küçük bir fabrika, günlük 10 ton incir iç ve dış piyasaya gönderilirken kadının elinin değdiği güçlü bir ekonomi inşaa etmeliyiz. Bu küçük fabrikada 7’den 70’e herkes çalışarak ilçemizin adını dünyaya tanıtıyor. Bu bizler için bir gurur. Geçen sene söz verdiğim gibi bu senede İncir Festivalimizi daha büyük bir organizasyonla düzenledik. Tüm ilçe halkımı bu eşsiz lezzeti tatmak için Akçapınar Mahallemize bekliyorum" dedi.
Bu arada Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından festivale ulaşım için 4 Eylül günü 12:00’da Öğretmen Evi önünden araçlar kaldırılacağı öğrenildi.
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