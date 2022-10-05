Bursa Mustafakemalpaşa'da genç ressamlar can dostlarıyla buluştu

Bursa'da Mustafakemalpaşa’da öğrenciler ve Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Dolayısıyla Mustafakemalpaşa Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi’ni gezdi.BURSA (İGFA) - Karacabey Özel TAN Okulu, 14 Eylül İlköğretim Okulu, Yunus Emre İlkokulu, TEMA Vakfı Temsilciliği ve Sınav Koleji öğrencileri Belediye Veteriner Hekimleri nezaretinde yaptıkları ziyaretin ardından yanlarında getirdikleri mamalarla barınakta bulunan kedi ve köpekleri beslediler.

Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi’nin genç ressamları, yeşil alanda kurulan atölyede kedi ve köpek temalı resim yapma etkinliği düzenledi. Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri ise Engelli Patiler Bölümü kulübelerini rengârenk akrilik süslerle boyadı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Vekili Ercan Leblebici, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen sanat temalı etkinliklerden öğrencilerin ve velilerin mutlu olduklarını ifade etti.

Mustafakemalpaşa’ya yenilenen ve modern yüzüyle eşsiz bir barınak kazandırdıklarını, hayvanları koruma adına ciddi yatırımlar yaptıklarının altını çizen Belediye Başkan Vekili Ercan Leblebici, "Her yaştan öğrencimizi, velilerimizi ve hayvan sever vatandaşlarımızı burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Hemşehrilerimizin burada güzel vakit geçirebilecekleri pet kafe, park alanı, çocuk oyun grupları da var. Aynı zamanda sahipsiz sokak hayvanlarını görebilecekleri korunakları yerler var. Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak asıl amacımız, sahipsiz dostlarımıza sıcak yuvalar bulmak, kontrolsüz üremenin önüne geçmek ve onları olabildiğince çok sahiplendirmek. Bu anlamlı güne değer katan küçük sanatçılara ve hayvan sever Mustafakemalpaşalılara teşekkür ederim" dedi.