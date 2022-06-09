Bursa Mustafakemalpaşa'da ezber bozan yatırım

Manda yetiştiriciliğinde Bursa’nın kalesi olan Mustafakemalpaşa ilçesi Karaoğlan Köyü'nde Bursa Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği önemli bir yatırıma imza attı.Mehmet ÇETİNKAYA / BİG (BURSA İGFA) - Bitkisel ve hayvansal üretimde Türkiye'nin önemli şehirlerinden Bursa’nın manda yetiştiriciliğinde kalesi konumundaki Mustafakemalpaşa Karaoğlan Köyü'nde Bursa Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, B.U.Ü Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde Zootekni Bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitimine katkıda bulunmak üzere Manda ve Malak hibesinde bulundu.

Manda Birliği adına söz alan Mehmet Kızıl; bölgedeki yetiştirciliğin tarihini ve manda ürünlerinin önemini anlattı. Kızıl, birliğin yapmış olduğu bu adımın tüm birliklere örnek olup diğer birliklerin de bölgelerindeki Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümleri ile bu çalışmaları yapması gerektiğine dikkati çekti. Köye manda heykeli talepleri olduğunu da dile getiren Kızıl, üniversite ile işbirliğinin devam edeceğini söyledi.

UYGULAMALI EĞİTİM FARKI

Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Uludağ Zootekni Derneği Başkanı ve B.U.Ü Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ak ise, köyle olan diyalogun gelişerek, güçlendirilmesi yönünde çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Gönüllü olarak sahada olduklarını ifade eden B.U.Ü Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut da, “Kurumlar arası diyalog ve yetiştirici ile akademinin arasındaki bağ her zaman güçlü olmalıdır. Akademik manada üst düzey işlere imza atan fakültemiz ve öğretim üyeleri tüm kadrosuyla köylerimizle irtibatlı ve gerekli eğitim çalışmalarında gönüllü olarak sahadadır” mesajı verdi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Erol Pektez, kırsal mahalleleri iyi bilen Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve nitelikli çalışma arkadaşlarıyla bu tür güzel işlere imza atmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Pektez, akademi ve emekçinin bir arada olmasının önemine vurgu yaptı.

Program sonunda manda ve malak hibesinde bulunan Bursa Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kemalettin Demir, Birlik Başkan Yardımcısı Bayram Aydın, yetiştirici Celalettin Demir, Nurettin Şalgam, Mehmet Kızıl, Mehmet Aydın’a ve mandaların Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne ulaşımı konusunda sponsorluk yapan Etçii firması sahibi Mehmet Emin Aslan’a birer plaketle teşekkür etti.

Tören sonrası mandalar bulundukları mera alanında ziyaret edildi.