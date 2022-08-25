Bursa Mustafakemalpaşa'da 'Engelli Hayvan Birimi' faaliyette

Bursa'da göreve geldiği ilk günden beri sokak hayvanlarına olan özel ilgisiyle adından sıkça bahsettiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçede ki hayvan severlerin yüzlerini güldürecek bir birimi daha hayata geçirdi.BURSA (İGFA) - Hayvan Barınağının kalitesini ve çehresini değiştiren, özellikle çocuklara doğa ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara yenisini ekleyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa Hayvan Barınağına "Engelli Hayvan Birimini" açtı.

Çeşitli kazalardan yaralanarak, duyu ve uzuv kaybına uğrayan engelli sokak hayvanları, Engelli Hayvan Birimi sayesinde hayata tutunuyor.

Şehirleşme, araç yoğunluğu sebebiyle günde yüzlerce sokak hayvanı, yaşam alanından kopuyor. Uzuv kaybı yaşayan can dostlarının, sokakta tek başına yaşamasına göz yummayan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, can dostlarının tedavilerini üstleniyor.

Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından temin edilen geri dönüşüm cam kumbaraları Mustafakemalpaşa’nın can dostları için modern yuvalara dönüştürüldü. 1 dekar alan üzerine kurulan yuvalar Park ve Bahçeler Müdürlüğünden temin edilen 200 adetten fazla oyun grubu kauçuğu ile daha korunaklı zeminler haline getirildi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi çağrı merkezinden gelen talepler doğrultusunda veya ekipler tarafından bulunan sokak hayvanlarının tedavileri süreçleri bittikten sonra uzuv, duyu kaybı olan tüm sokak hayvanları, sahiplendirilmesi yapılana kadar engelli hayvan biriminde kalabilecek.

Sokak hayvanlarına olan hassasiyetiyle adından sıkça bahsettiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Sıfır Atık Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden alınan atıl vaziyette bulunan 200 adet oyun kauçuk grubu, 20 adet geri dönüşüm cam kumbaraları can dostlarımız için modern birer yuvaya dönüştüğünü söyledi. "Yuvalar bizden mama odağı ve kuru mama desteği HEPAD’dan" diyen Başkan Kanar, "Sosyal sorumluluk projemize desteklerini esirgemedikleri için kalben teşekkürlerimi iletiyorum. Can dostlarımız yeni aileleri için burada tüm hemşehrilerimizi bekliyor, satın almayalım sahiplenelim" dedi.