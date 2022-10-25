Bursa Mustafakemalpaşa'da Başkan Kanar, üniversiteli gençlerle buluştu

Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 2022-2023 eğitim öğretim yıllarında Mustafakemalpaşa ilçesine eğitim görmeye gelen öğrencilerle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulu'nda yüzlerle öğrenci ile bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, gençlerle birlikte yeni bir Mustafakemalpaşa için istişarelerde bulundu.

Her fırsatta gençlerle bir araya gelerek genç fikirlere önem veren Başkan Kanar, her fikri önemsediğini belirterek, birlikte güzel bir Mustafakemalpaşa oluşturma gayretinde olacaklarını söyledi.

"Mustafakemalpaşa’mızı tanıyın gezin ve her yerde kentimizi anlatın" diyen Başkan Kanar, "Mustafakemalpaşa’dan öğrenecek çok şeyiniz var. Sizlerin fikirleri benim için çok kıymetli ne ihtiyacınız olursa olsun bana ulaşabilirsiniz" dedi.

Başkan Kanar, öğrencilerden gelen soruları tüm samimiyetiyle yanıtlayan Başkan Mehmet Kanar, öğrencilerle uzun uzun vakit geçirdi. Kanar, Gençlik Merkezi, Millet Bahçesi ve sayısız projeleriyle öğrencilere, yenilenen Mustafakemalpaşa’yı detaylarıyla anlattı.

Etkinlikte, üniversite öğrencilere pilav, ayran ve Mustafakemalpaşa’nın coğrafi işaret tescilli tatlısı Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı ikram edildi.