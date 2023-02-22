Bursa Mustafakemalpaşa'da Başkan'dan yerel destekçilere ödül

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, deprem bölgesinde görev yapan yerel destek ekiplerini ödüllendirdi.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediyesi Arama Kurtarma (MPAK), yerel destek ekibi ve bölgede haberleşmeyi sağlayan radyo amatörleri 2 hafta süren yoğun çabanın ardından görevini tamamlayarak ilçeye dönerken Belediye Başkanı Mehmet Kanar, görevli personele teşekkür plaketi verdi.

Yardım elini uzatan Mustafakemalpaşa ekibi arama kurtarma ve ilk yardım öncelikli faaliyetlerin yanı sıra afet çadırlarının kurulmasından kumanya dağıtımına yaşlıların ihtiyaçlarından çocukların bakımına kadar pek çok konuda seferber olmuştu. Öte yandan yaşanan büyük felaket nedeniyle kullanılamaz hale gelen Telekom ve GSM hatları haberleşmeyi sekteye uğratırken TRAC Mustafakemalpaşa ekipleri kurduğu taşınabilir telsiz sistemiyle bölgede çalışan ekiplerin birbirleriyle iletişim kurmasında büyük başarı sağladı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, belediye personelinden oluşan arama kurtarma, destek ve haberleşmeden oluşan 3 ekiple bölgenin yaralarını sarmak için canla başla çalıştıklarını belirterek, “Buradaki ailelerini bırakıp, oradaki o muazzam felaketin yaralarını sarmaya çalıştılar. İnşallah bu yaşadıklarımızdan ders çıkartıp, ülkemizi el birliğiyle kalkındırmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kanar, gerek gıda konusunda, gerekse ev eşyası konusunda gerekse yakacak konusunda her türlü soba konusunda desteklerini beklediklerini belirterek, "Ülkemiz tekrar eski günlerine o koştuğu günlere yine kısa zamanda kavuşacaktır" dedi.