Bursa Mustafakemalpaşa'da Balkan rüzgarı

Balkan tarihinin kültürel ve insani ilişiler bakımından ülkemiz ile köklü bağları olan Bursa Mustafakemalpaşa’da Rumeli rüzgarları esti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Rumeli Halk Oyunları ve Kültür Derneği katkılarıyla düzenlenen Rumeli Fest’te Rumeli ezgileri Adnan Menderes Meydanı’nda yükseldi.

Yoğun mesailerin harcandığı organizasyonda 5 ülkeden yüzlerce kişi etkinlik öncesi Mustafakemalpaşa’nın güzelliklerine tanık olurken, akşam saatlerinde ise Adnan Menderes Meydanı’nda Rumeli rüzgarları esti. Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Bulgaristan’dan gelen özel folklor ekibi adeta Balkan kültürünü ilçede yaşattı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 100. yılı kutladıkları Mustafakemalpaşa’nın kuruluşunda inşallah bu tür festivallerin devam edeceğini kaydetti.

5 ülkeden gelen kardeşlerim bugün ilçemizin eşsiz doğa harikası olan Suuçtu Şelalesini görüp damak çatlatan tatlımız olan Mustafakemalpaşa peynir tatlısını yediklerini belirten Başkan Kanar, "Bu birliğimizi beraberliğimizi Rabbim arttırarak devam ettirsin, zor günlerden geçtiğimiz bu zamanlarda bölünmenin değil birleşmenin, ayrışmanın değil güç birliği yapmanın zamanı. Bu eşsiz organizasyonlar emeği geçen başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım Alinur Aktaş olmak üzere tüm görevlileri canı yürekten kutluyorum" dedi

Rumeli Halk Oyunları ve Kültür Derneği Başkanı Necip Şen ise, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri Rumelifest’e desteklerini esirgemeyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a teşekkür ederek, "Doğduğumuz topraklara minnetimizi ödemenin tek yolunun kültürümüzü yaşatmak olduğunu biliyoruz. Bu minvalde tüm Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlenmesi gerekse burada doğan ve kültürümüzü tam anlamıyla yaşayamayan hemşehrilerimize kültürümüzü tanıtmak adına sayısız çalışmalara imza attık" dedi.

Yöresel danslarda Balkanların kültürel zenginliğini yakinen izleyen Mustafakemalpaşa’lılar, Makedonya göçmeni Rumeli Orhan Kemal kardeşlerin şarkıları ile eğlencenin doruklarını yaşadılar.