Bursa Mustafakemalpaşa'da 'ayın personeli' motivesi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yerel belediye 'Ayın Personeli' uygulaması ile çalışan motivasyonu yükseltip vatandaş memnuniyetini artırmayı hedefledi.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında hayata geçirilen uygulamalarla, personellerin kuruma ve ilçeye sunduğu çalışmalar ve fikirler ödülle taçlandırılıyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Usta İşçisi Levent Turhan Temmuz ayı "Ayın Personeli" seçildi.

Hayata geçirdiği projeler arasında Protokol Trübün Aracı, Dezenfeksiyon Aracı, Engelsiz Yaşam Merkezi Otizm Birimi için düzenlenen konteynerin kurulumu, Kortej Otobüsü, Kubbeli Kamelya Yapımı, Kompost Makinesi üzerine Polikarbon kapatılarak kurulan İskelet Sistemi, Dezenfeksiyon Tüneli, Mobil Koyun Banyosu, Portatif Platform, Araç Tamir ve Karasör İşçiliği, Ayak Bilardosu ve Seyyar Jenaratör aracı bulunuyor.

İlçeye kazandırdığı projelerle takdirleri toplayan Levent Turhan, yaptığı projelerle Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’dan tam not aldı.

Başkan Kanar, dezenfeksiyon aracı sayesinde COVID-19 dönemi vatandaşların sağlığı için mücadele ettiklerini belirterek, "Mobil Koyun Banyomuz sayesinde her kurban bayramı öncesi, çiftçilerimizin hizmetine sunarak onları kısa ve pratik şekilde çözüme ulaştırıyoruz. Değerli projeler, değerli fikirler, Levent kardeşimize fikirleri ve emekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.