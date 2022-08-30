Bursa Mustafakemalpaşa'da 30 Ağustos coşkusu

Bursa'da Mustafakemalpaşa’da Tuğçe Kandemir’in konseri ile düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması binlerce kişinin coşkulu katılımına sahne oldu. Gecede Kandemir ve Başkan Kanar’ın evlilik teklifi yapmak isteyen gençlere güzel jestleri de damgasını vurdu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin kalbi Adnan Menderes Meydanı’nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Tuğçe Kandemir konseri ile zirveye çıktı.

Binlerce kişinin katıldığı özel gecede uzun yıllar unutulmayacak görüntülere sahne oldu.

Mustafakemalpaşalıların yoğun ilgisi ve coşkusunun heyecan verici olduğunu söyleyen Tuğçe Kandemir, sahne performansı ile onlara keyifli bir gece yaşattı. Bu özel gece için Tuğçe Kandemir’in özel teşekkür ettiği Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Gençlik Merkezimiz bittiğinde, sizleri yeniden ağırlamaktan gurur duyarız" diye konuştu.

SÜPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ KONSERE DAMGA VURDU

Tuğçe Kandemir konserine damgasını vuran sürpriz bir evlilik teklifine de sahne oldu. Mustafakemalpaşalı Burak Dilmenler, Kandemir ve Başkan Kanar’ın özel jesti ile kız arkadaşı Merve Şevval Day’a evlilik teklifinde bulundu. Gelişmelerden habersiz konseri izlemeye gelen Day, sanatçı Kandemir ve Başkan Kanar tarafından düet yapmak üzere sahneye davet edildi. Minik düetin ardından Burak Dilmenler, “Güç erkeğe güzellik kadına verilirmiş. Her şeyi yenen güç bir tek güzellik karşısında diz çökermiş” diyerek Merve Şevval Day’a evlenme teklifi etti. İzleyicilerden “Evet, evet” tezahüratları eşliğinde evlilik teklifine evet diyen Merve Şevval Day’a gözyaşlarına hâkim olmadı.

Mustafakemalpaşa’nın 100. Yıl etkinlikleri kapsamında bir birinden güzel ve özel etkinliklere imza atan Başkan Mehmet Kanar, "Adını taşımaktan gurur duyduğumuz Mustafakemalpaşa’mızın 100. Yıl dönümü dolayısıyla etkinliklerimiz başladı. Sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir’i ağırlamaktan gurur duyuyoruz. İnşallah Gençlik Merkezi’mizin yapımı bittiğinde yüzlerce konser, yüzlerce sanatçı Mustafakemalpaşa’da sevenleriyle buluşacak. Bu gece Burak kardeşim ve Merve Şevval kızımın mutluluklarına ortak olduk, Allah daim etsin inşallah" diye konuştu.