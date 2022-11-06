Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi KPSS heyecanına ortak oldu

Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi, Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı’na giren adayların en heyecanlı gününde yalnız bırakmadı.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin KPSS sabahı için özel görevlendirdiği personeller ilçe genelinde ki okullarda sınava giren binlerce öğrenciye su ve kek dağıtımı yaptı.

Güler yüzlü personelleriyle, öğrencilere sınav sabahı moral olan Mustafakemalpaşa Belediyesi, hayatlarının en önemli sınavına giren adaylara desteklerini esirgemedi.

Öğrenciler için desteklerini esirgemeyen, eğitim dönemi boyunca öğrencilere kendilerini deneme fırsatı sunarak deneme sınavı desteği sağlayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, öğrencilerin heyecanına ortak olmak için yerel belediye olarak okullara standlar açarak adayların heyecanlı günlerinde sınav heyecanlarına ortak olduklarını söyledi.

Başkan Kanar, her eğitim öğretim yılı başlarında öğrencilere Dünya Klasiklerinden olan kitap setlerinden hediye etmeyi unutmadı..

