Bursa Mustafakemalpaşa 100. yıla hazırlanıyor

Bursa'da Mustafakemalpaşa ilçesi adının alınışının 100. Yıldönümü dolayısıyla ilçeyi yıldızlar geçidine çevirmeye hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan etkinliklerin ilk yıldızı, sesiyle besteleriyle müzikseverlerin gönlüne taht kuran Tuğçe Kandemir olurken, son dönemin en çok dinlenen isimlerinden Sefo ve Bilal Sonses ‘de Mustafakemalpaşa’lı müzikseverler ile buluşmak için gün sayıyor.

Yıldızlar geçidinde ilk sahne alan isim Tuğçe Kandemir, 29 Ağustos Pazartesi günü sevenleriyle buluşurken 14 Eylül Sefo, 29 Ekim’de Bilal Sonses sevenleriyle buluşmak için hazırlanıyor.

Göreve geldiği 3 yıldan bu yana 100 yılla damgasını vuran projeleriyle adından başarıyla bahsettiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçeyi sanatın ve kültürün kalbi yapmak için projelerini devam ettirirken, yılsonuna bitmesi planlanan Gençlik Merkezi projesiyle, "Gençlere daha birçok müjdem olacak, beklemede kalın" açıklamasında bulundu. Gençlerden gelen taleplere özel ilgi gösteren Başkan Kanar, yapımının tamamlanmasına az kalan Gençlik Merkezi'nin gençlerin yeni lokasyonu olacağını belirtirken; içerisinde sinema salonu, tiyatro salonu, kapalı havuz bulunan merkez Mustafakemalpaşa’nın çehresini değiştirmeye hazırlandığını açıkladı.

Başkan Kanar, "Gençler istedi, biz elimizden geleni yaptık, sektöründe başarılı 3 ismi ağırlayacak olmaktan gurur duyuyoruz. Adnan Menderes Meydanı'mız adeta festival alanına dönüşecek. Tüm müziksever hemşehrilerimi 29 Ağustos günü Adnan Menderes Meydanı’na bekliyorum" çağrısında bulundu.