Bursa Mudanya semalarında 'atık'lar uçtu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre bilincinin artırılması amacıyla Mudanya sahilinde düzenlenen Atık Poşet Uçurtma Şenliği, renkli görüntülere sahne aldı.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda farkındalık amacıyla Çevre Haftası kapsamında çocuklara yönelik birçok etkinlik gerçekleştirirken, Mudanya sahilinde de Atık Poşet Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte uçurtma yapımı konusunda çocuklara aileleri de yardım etti.

Çevreden topladıkları atık poşetleri ustalıkla uçurtmaya dönüştüren çocuklar, uçurtma yarışmasına da katıldı.

Yapılan 50’yi aşkın uçurtmadan 26’sı yarışma için uygun görülürken, değerlendirme sonuncunda ilk üçe giren uçurtmaların sahipleri, 2 bin, bin 500 ve bin lira para ile ödüllendirildi.