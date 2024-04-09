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Bursa Mudanya'da yeni dönem meclis toplandı

Bursa Mudanya Belediye Meclisi, 2024-2029 döneminin ilk toplantısını yaptı Toplantıda meclis yönetimi ve komisyon üyeleri belirlenirken, 2023 yılı faaliyet raporu da oy çokluğuyla onaylandı

YAŞAM 09.04.2024, 17:01
Bursa Mudanya'da yeni dönem meclis toplandı

Bursa Mudanya Belediye Meclisi, 2024-2029 döneminin ilk toplantısını yaptı. Toplantıda meclis yönetimi ve komisyon üyeleri belirlenirken, 2023 yılı faaliyet raporu da oy çokluğuyla onaylandı.BURSA (İGFA) - Bursa Mudanya Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını Deniz Dalgıç başkanlığında MUDAŞ Sosyal Tesisi’nde yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bütün meclis üyelerine yeni dönemde başarılar diledi. Mecliste alınacak kararlarla Mudanya’yı sahip olduğu değerleriyle geleceğe taşıyacaklarını vurgulayan Başkan Deniz Dalgıç, “Uzun bir dönem birlikte çalışacağız. Mudanya için çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum.

Son derece uyumlu çalışacağımıza şüphem yok. Hep birlikte zor bir göreve geldik. Hepimiz sorunları çözmek üzere yola koyulduk. El birliği ile sorunları çözeceğiz. Hepimizin derdi Mudanya. Daha çok istişare ve işbirliği içerisinde Mudanya’ya hizmet edeceğiz. Bizler tek tarafız. Hep birlikteyiz” dedi.

Toplantıda grubu bulunan partilerin sözcüleri de yeni dönem için dileklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Meclis Divan Katipliği ve Meclis Başkan Vekilliği ve Komisyon Üyelikleri seçimlerine geçildi. Meclis Katip Üyeleri Gülben Erol ve Volkan Özbek, Meclis Birinci Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, İkinci Başkan Vekili Nilgün Arslanoğlu oldu.

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