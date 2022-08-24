Bursa Mudanya'da yaz Kur'an kursiyerleri kahvaltıda buluştu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler Kumyaka Mahallesi'nde kahvaltıda buluştu.BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Müftülüğü'nce düzenlenen Yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler Kumyaka Mahallesi’nde düzenlenen kahvaltıya bir araya geldi. Yaz boyunca yoğun bir şekilde derslere devam eden öğrencilerin programdan oldukça memnun ve mutlu oldukları gözlendi.
Mudanya İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, bu tür sosyal etkinliklerin öğrencilerin motivasyonu açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, bu vesileyle din gönüllüsü Ahmet Sait Yıldız’a ve öğrencilerine teşekkür etti.
Kahvaltı sonrasında hediyelerini de alarak gönüllerince eğlenen ve güzel bir gün geçiren öğrenciler, etkinlikte emeği geçenlere de teşekkür etti.
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