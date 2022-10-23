Bursa Mudanya'da Muhtar Şaş iyilik hareketini sürdürüyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Şükrü Çavuş Mahallesi Muhtarı Şeref Şaş, 4 yıldır sürdürdüğü iyilik hareketinde son olarak 15 ailenin evine kıyma ve erzak servisi yaptı.BURSA (İGFA) - Mudanya'da hayırseverlerin destekleriyle 11 öğrencinin de olmayan ve eskiyen okul kıyafetlerini tamamen yenilenmesini sağlayan Şükrü Çavuş Muhtarı Şeref Şaş, ihtiyaç malzemelerini ailelere sembolleşen ATV’siyle teslim etti.

Hayırseverlerin destekleriyle başlattıkları iyilik hareketini yılın 12 ayı boyunca devam etmesiyle hayır dualarının çoğaldığını belirten Muhtar Şaş, “Göreve geldiğimiz günden beri mesai mevhumu gözetmeksizin, ayrım yapmaksızın tüm mahalle sakini komşularımıza ibadet aşkıyla hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben ve azalarım hayırseverlerinde destekleriyle yoğun bir çaba ve gayret içindeyiz. Toplumsal birlik ve beraberliğimiz konusundaki hassasiyetimiz devam edecektir. Tüm hayırseverlerden Allah razı olsun. Mahallemizde ihtiyaç içinde olan insanımız vardır. Elimizdeki imkanlarla canla başla iyilik hareketimize devam edeceğiz” diye konuştu.