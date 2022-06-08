Bursa Mudanya'da minik sporculardan 'Klas' temizlik

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Klas Spor Kulübü sporcuları çevre temizliği yaparak, mesajlar verdi.BURSA (İGFA) - Mudanya'da sporcu çocuklar Klas Spor Kulübü Başkanı ve uluslararası hakem Necati Şimşek öncülüğünde çevre temizliği yaparak yetişkinlere örnek oldu.

Minik sporcular, ellerinde eldivenler ve çöp torbalarıyla eski Rum evlerinin yoğun olduğu 12 Eylül Caddesi ile kordon boyu ve Mütareke sahilinin kıyı kesimlerinde çöp topladı.

Mütareke Anıtı önünde açıklama yapan Klas Spor Kulübü Başkanı Necati Şimşek, çevre meselesinin dünyayı meşgul ettiğine dikkati çekerek, bunun sadece bir kurumun ya da kuruluşun meselesi değil, tüm insanlığın sorumluluğu olduğunu söyledi. Şimşek, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya için tabiatın korunarak tahribatın önüne geçilmesinin yanı sıra mevcut yeşil alanların korunması ve artırılması konusunda kamuoyunun bilincinin önem arz ettiğini kaydetti.

Memleket Partisi Mudanya İlçe Başkanı Hasan Yıldırım ile DEVA Partisi Mudanya İlçe Başkanı Dilek Durak'ın yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve velilerin de hazır bulunduğu etkinlikte, çocuklar da açtıkları pankart ve dövizlerle çevre mesajı verdi.