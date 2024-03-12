Bursa Mudanya'da İstiklal Marşı'nın güzel okuyanlar belli oldu

Bursa'da Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sorumluluk bölgesindeki okullar arasında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenledi.BURSA (İGFA) - 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü öncesinde ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen yarışmaya Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ile Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun da katıldı.

Yarışmanın ilkokul birincisi Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu'ndan Zeynep Masal Duran olurken, Özel Yedi Renkli Çınar Ortaokulu öğrencisi İbrahim Emir Öksüz ortaokul birincisi, Özel Emine Örnek Fen Lisesi'nden Kaan Bozca ise lise birincisi oldu.