Bursa Mudanya'da ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarında ön kayıt zamanı

Bursa'da Mudanya İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, 2022-2023 eğitim öğretim yılı dolayısıyla ilçe genelinde vatandaşların eğitim göreceği ihtiyaç odaklı Kur'an Kursları'nın yeni öğrencilerini beklediğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an-ı Kerim okumayı ve İslam'ın temel prensiplerini uygulamayı öğretmeyi hedefleyen Kur'an Kursları Bursa'nın Mudanya ilçesinde de ihtiyaç odaklı olarak yeni döneme yönelik öğrencilerini bekliyor.

Mudanya İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, 19 Eylül'de açılışı yapılacak ihtiyaç odaklı Kur’an kurslarının ihtiyaç bölgelerini dikkate alarak ve vatandaşların daha kolay ulaşım sağlamasını göz önünde bulundurduklarını söyledi. İhtiyaç odaklı kursların Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere açıldığını belirten Müftü Dr. Özler, Vatandaşlara Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan müfredat kapsamında Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretilerek, vatandaşların manevi gelişiminde etkili olan değerlerin de eğitimi verildiğini söyledi .

Özler yeni dönem için ihtiyaç odaklı Kur’an kursu öğrenci kayıtlarına bu yıl ön kayıt alarak başladıklarını duyurarak, vatandaşların Mudanya İlçe Müftülüğü’ne şahsen ya da 0224 544 12 10 no’lu telefondan başvurabileceklerini ya da Mudanya'da bulunan Akşemseddin, Siteler, Kültür Merkezi, Güzelyalı Merkez ve Hasköy mahallelerinde açılan kurslardan bilgiyi alabileceklerini kaydetti.