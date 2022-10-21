Bursa Mudanya'da hafız öğrencilerin Extrem Park keyfi

Mudanya İlçe Müftülüğü öncülüğünde Bursa Kent Ormanı’nda bulunan Extrem Park’a gezi ve eğlence programı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Müftülük rehberliğinde doğa ile iç içe olan güzel mekanda, Havva Ana Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu öğrencileri, Extrem Park'a yaptıkları programda keyifli anlar yaşayarak doyasıya eğlendi.

Düzenlenen programdan memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, gerçekleştirilen bu özel gezi ve eğlence programı için emeği geçen başta Mudanya Müftüsü Dr. İbrahim Özler olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ettiler.