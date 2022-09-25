Bursa Mudanya'da engelli bireyler için kitaplar ‘ses’leniyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerel belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görme engelliler için sesli kütüphane projesi başlattı.BURSA (İGFA) - Oluşturulan sistemle birlikte, seslendirme eğitimi almış gönüllü okuyucular sayesinde, kitapların görme engelliler için erişilebilir hale geleceğini belirten Mudanya Belediyesi, proje kapsamında ilk olarak Mudanya Belediyesi’nin hazırladığı “Myrleia’dan Mudanya’ya” isimli kitabın seslendirdi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, görme engelli bireylerin hayatlarına dokunacak önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

“Engelli bireylerin, başka bir kişiye ihtiyaç duymadan, istedikleri kaynaklara rahatça ulaşabilmelerini amaçlıyoruz” diyen Başkan Türkyılmaz, “Bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. Engelli bireyleri kitaplarla buluşturmamızı sağlayan değerli gönüllülerimiz, kütüphanemizi oluşturan en önemli unsurlardan biri olacak. Gönüllülerimize bu anlamda teşekkür ediyorum” dedi.

Gönüllü okuyucular tarafından okunan sesli kitapların, Mudanya Belediyesi’nin internet sitesinden de dinlenebileceği kaydedildi.