Bursa Mudanya'da 4-6 yaş Kur'an kursuna yoğun ilgi

Bursa'da Mudanya İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik açılan Kur’an kurslarında eğitim-öğretim hizmetleri sürüyor.BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler, 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik Kur'an kursu hizmetleriyle ilgili bilgi verdi.

Müftü Özler, söz konusu kurslarda çocukların seviyelerine uygun hikaye ve oyunlarla, bir takım el becerileri ile kendilerine lazım olacak dini, milli ve ahlaki kuralların öğretildiğini ve bunun yanında Kur’an elifbasının da tanıtılmaya çalışıldığını ifade etti.

Müftü Özler, velilerin ilgi ve destekleriyle her geçen gün çok daha iyi yerlere geleceğine inandığı kursların bulundukları bölgeye de hareketlilik getirdiğini öne sürdü.