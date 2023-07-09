Bursa Mevlihanesi ihtişamına yeniden kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlanan 4 asırlık Bursa Mevlevihanesi, tavan işlemeleri, ahşap oymaları ve çevre düzenlemeleriyle ilk günkü ihtişamına kavuştu.BURSA (İGFA) - 8 bin 500 yıllık Arkeoparktan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar her alanda eşsiz eserlere sahip olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi marifetiyle adeta açık hava müzesine dönüşüyor.

Kaderine terk edildikten bir süre sonra yıkılıp yerine su depoları yapılan 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi’ni tekrar gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı Mezarlığı karşısında bulunan ve 17. yüzyılda Mevlevîliğin önemli isimlerinden Cünûnî Ahmed Dede tarafından kurulan yapıyı aslına uygun şekliyle ayağa kaldırdı.

‘Semahane’, ‘Türbe, Meydan-ı Şerif ve Matbah-ı Şerif’ ve ‘Dedegan Hücreleri ve Selamlık’ olmak üzere 3 bölümden oluşan yapı, özgün kimliğiyle bölgeye değer kattı.

Mevlevihane’nin özellikle Semahane bölümündeki tavan işlemeleri ve ahşap oymaları göz kamaştırırken, Matbah-ı Şerif bölümü Mevlevilik kültürünün tüm yönleriyle anlatıldığı bir müze olarak hizmet verecek. Bunun yanında Dedegan Hücreleri ve Selamlık bölümünde de Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle uzmanlık seviyesinde musiki ve hat dersleri verilecek. Haftalık sohbet programları, sema gösterileri, musiki ve hat dersleri ile Mevlevi kültürü tüm yönleri ile burada yaşatılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm projesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleriyle birlikte Tophane Meydanı, Zindan Kapı ve Hisar Bölgesi’ni ‘tarih adasına’ dönüştürecek önemli eserlerden birinin de Bursa Mevlevihanesi olduğunu söyledi. Mevlevi kültürünün tüm yönleriyle anlatılacağı mevlevihanedeki çalışmaların tamamlandığını, tefrişat çalışmalarının artık sona geldiğini anlatan Başkan Aktaş, “Burası hem Bursa içinden hem de şehir dışından büyük ilgi görecek bir ziyaret alanına dönüşecek. Gerek sohbet programları, gerekse sema gösterileri ile musiki ve hat dersleri ile burası sürekli hareketliliğin olduğu bir mekan olacak” dedi.