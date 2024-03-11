Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu'ndan anlamlı kutlama

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na (BSMMMO) kayıtlı üyelerden oluşan Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel önemli bir etkinliğe imza attı.BURSA (İGFA) - Merinos Gölpark Restoran’da gerçekleşen kahvaltılı söyleşinin konukları dikkat çekiciydi. Diyarbakır annesi Türkan Mutlu (Türkan Anne) ve şehit eşi Yıldız Namdar’ın (Yıldız Hemşire) konuk olduğu toplantıya ilgi yoğun oldu.

Kadınların mücadelesinin bugünün penceresinden gerçekçi bir zeminde değerlendirildiği toplantıda açılış konuşmasını Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu Başkanı Fatih Arslan yaptı. Başkan Yardımcısı Yasemin Kumru Meriç’in de konuşmalarının ardından Yıldız Hemşire ve Türkan anne kürsüden Bursalı kadınlara seslendiler.

Yıldız hemşire ve Türkan anne konuşmalarında “Türk kadınının sorununun batının dayattığı feminizm saplantılı, cinsiyetçi sanal sorunlardan çok, teröre şehit verilen askerlerimizin acısı ve evlatlarını DEM (HDP) aracılığıyla terör örgütü PKK'ya kaptıran annelerin sorunu olduğunu” belirttiler. Söyleşiye soruları ve fikirleriyle katkıda bulunan kadın mali müşavirler; “Özgürlük, İstanbul Sözleşmesi, İnsan Hakları gibi milletimize dayatılan ve toplumsal çürümeyi körükleyen cinsiyetçi yaklaşımları reddediyoruz, Diyarbakır anneleri, şehit eşleri, fabrikalarda çalışan kadın işçilerin geçim kaygısı, ofislerinde angaryalarla boğuşan biz mali müşavirlerin gelecek kaygıları ya da çocuklarımızın uyuşturucu ve kimlik yabancılaşması tehlikeleriyle mücadele gibi gerçek sorunları bulunmaktadır. Bu sorunların, kadınları erkeklere düşmanlaştırarak değil erkek ve kadının omuz omuza mücadelesiyle çözülebileceğini” ifade ettiler.

Toplantının sonunda BSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Melek Dönmez ve Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu Başkan Yardımcısı Yasemin Kumru Meriç konuklara çiçek ve bayrak hediye ettiler.