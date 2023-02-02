Bursa Merinoslular 13. kez buluştu

Türkiye’nin ilk sanayileşme atılımlarından olan Merinos Fabrikası ruhunun günümüzde de yaşatılması amacıyla Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen ’13. Merinoslular Buluşması’, eski fabrika çalışanlarını uzun bir aradan sonra tekrar bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet dönemi sanayisinin sembol kuruluşlarından olan ve 2 Şubat 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılışı yapılan eski Merinos Fabrikası’nın çalışanları, Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘13. Merinoslular Buluşması’nda bir araya geldi.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu’ndaki buluşmaya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve Merinos Emeklileri Derneği Başkanı Ekrem Akdağ ile Merinos Fabrikası eski çalışanları ve aileleri katıldı. Farklı şehirlerden gelerek Bursa’da hasret gideren eski mesai arkadaşları, geçmiş hatıraları yâd etti.

Sanayiye Merinos katkısı

Büyükşehir Belediye Bandosu konseriyle başlayan buluşmada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1930'lu yıllarda başlayan Türkiye'nin sanayi planları çerçevesinde, 1935 yılında temeli atılan Merinos Fabrikası’nın, 2 Şubat 1938'de bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından açıldığını hatırlattı.

Bursa’nın sanayi anlamında bugünlere gelmesinde Merinos Fabrikası’nın önemli bir yeri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Eğer bugün sanayimiz bu hale geldiyse, Bursa'da 18 tane Organize Sanayi Bölgesi, binlerce sanayi kuruluşu varsa, tekstilde, otomotivde, yan sanayide, makine sanayiinde buralara geldiyse, Bursa 17 milyar dolar ihracat yapan bir şehirse, Atatürk'ün koyduğu vizyonun çok önemli bir katkısı ve desteği var bu işte. Tabi ticaretin de ekonominin de şeklinin değişmesiyle Merinos’un yerini çok güçlü özel firmalar aldı. Burası da rahmetli başkanımız Hikmet Şahin’in vizyonuyla Bursa’ya yeniden kazandırıldı. Buranın Bursa’nın sembol bir yeri hale gelmesini sağlayan Hikmet Başkanımızı rahmetle anıyorum. Yine bu bayrağı devam ettiren ve böyle bir etkinlikle Merinos çalışanlarının bir araya gelmesine vesile olan Recep Altepe başkanımıza da yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da göreve geldiği ilk günden itibaren Merinosluların en önemli talebinin lokal yapılması olduğunu hatırlatarak, “Bu konuda daha önce sözler verilmiş ancak çeşitli nedenlerle haya geçirilememiş. Sağ olsun başkanımız bizim bir sözümüzü iki etmedi. Her türlü sıkıntıyı gidererek Merinos camiasına dernek lokalini kazandırdı. Bu nedenle Başkanımız Alinur Aktaş’a yürekten teşekkür ediyorum” dedi.